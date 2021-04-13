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Haberler Yaşam Haberleri İzmir ilk iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
Giriş Tarihi: 13.4.2021 12:06 Son Güncelleme: 13.4.2021 12:06

İzmir ilk iftar vakti saat kaçta? ve bugün iftar saati vakitleri

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bugün başladı. 13 Nisan Salı gecesi Ramazan ayının ilk sahuruna uyanan Müslümanlar, İzmir iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. ’nın yayınladığı ile İzmir iftar vakti, saatleri ve vakitleri belli oldu. Peki, İzmir iftar vakti bugün saat kaçta? İşte, , ile bugün iftar saati vakitleri

Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan gecesi itibariyle, büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. Müminler ilk sahura kalkıp niyet ederken, iftar saatleri bu noktada öne çıkıyor. sorusu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere iftar saati ile birlikte, Müslümanlar oruçlarını açacaklar. 'nın yayınladığı İzmir İmsakiyesi 2021 İzmir için iftar vakti tablosu 30 günlük verileri paylaşıldı. Buna göre; İzmir iftar saatleri 2021 netleşmiş oldu. Peki, İzmir'de iftar vakti saat kaçta? ve iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile bu başlık altında yer alıyor.

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İzmir iftar vakti saat kaçta? Sorusu gündemin en önemli soru işaretleri arasında yer aldı. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden vatandaşlar iftar saatleri konusunda ayrıntılı bilgileri araştırıyor.

İFTAR SAATLERİ RAMAZAN 2021 İMSAKİYE

Diyanet'ten yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile İstanbul için iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, İzmir iftar vakti;

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Ramazan ayının birinci günü bu yıl 13 Nisan Salı gününe denk geliyor. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında iftar saatleri en çok merak edilen konuların başında yer aldı. 'nın yayımladığı imsakiye takvimine göre, İzmir iftar vakti ve 30 günlük iftar saatleri belli oldu.

13 NİSAN İZMİR İFTAR SAATİ

İzmir iftar vakti: 19:52

İzmir iftar vakti bilgilerine 30 günlük olarak aşağıda yer alan bağlantıya tıklayıp ulaşabilirsiniz.

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İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

RAMAZNA BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

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İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez.

İzmir iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

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İzmir ilk iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
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