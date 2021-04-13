İzmir ilk iftar vakti saat kaçta? İzmir İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan gecesi itibariyle, büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. Müminler ilk sahura kalkıp niyet ederken, iftar saatleri bu noktada öne çıkıyor. İzmir iftar vakti saat kaçta sorusu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere iftar saati ile birlikte, Müslümanlar oruçlarını açacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İzmir İmsakiyesi 2021 İzmir için iftar vakti tablosu 30 günlük verileri paylaşıldı. Buna göre; İzmir iftar saatleri 2021 netleşmiş oldu. Peki, İzmir'de iftar vakti saat kaçta? İzmir iftar saati ve iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile bu başlık altında yer alıyor.

İZMİR İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İzmir iftar vakti saat kaçta? Sorusu gündemin en önemli soru işaretleri arasında yer aldı. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden vatandaşlar iftar saatleri konusunda ayrıntılı bilgileri araştırıyor.

İFTAR SAATLERİ RAMAZAN 2021 İMSAKİYE

Diyanet'ten yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile İstanbul için iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, İzmir iftar vakti;