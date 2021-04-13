İzmir İmsakiye 2021 ile iftar vakti ve sahur saatleri! İzmir’de iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, İzmir’da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler İzmir sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi ile 2021 İzmir iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile İzmir iftar saatleri ve sahur vakti!

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile İzmir'de iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. İzmir'de sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 İzmir Ramazan İmsakiyesi ile İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

İZMİR İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

İzmir Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre İzmir iftar saati ve sahur vakti şöyle;