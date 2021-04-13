Jandarmadan sahtecilere darbe! Portakal sıkacağından mühür basma aleti yaptılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara sahte Pasaport, firari olarak aranan şahıslara sahte Kimlik düzenleyen şebekeye darbe vuruldu. Ülkemize yasadışı yollardan gelmiş yabancı uyruklu şahıslara sahte İkamet İzin Belgesi düzenleyen Suriye uyruklu M.A. ve M.T. isimli şüpheliler Esenyurt'ta tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.



M.A. ve M.T.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda; (244) adet Sahte Pasaport, (320) adet Sahte Kimlik Kartı, (45) adet Sürücü Belgesi, (1) adet Sağlık Raporu, (297) adet Sahte Pasaport Belgesi, (189) adet Sahte Kimlik Belgesi, (2) adet Kart Okuyucu, (5) adet Fotokopi Makinesi, (4) adet Bilgisayar, (1) adet Para Detektörü, (1) adet Baskı Makinesi, (2) adet Belge Tarayıcı, (2) adet Kimlik Kaplama Makinesi, (6) adet Yazıcı, (2) adet Kart Basım Cihazı, (5) adet Pres ve Kağıt Kesme Makinesi, (104) adet Sahte Mühür ve Kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen (11800) Amerikan Doları para ele geçirildi.





Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A. ve M.T. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BULUŞMA NOKTASI KAFETERYA



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Fatih'te bulunan bir kafeteryadan piyasaya sahte belge sürüldüğü bilgisi alındı.



BELGE TALEPLERİ KAFETERYADA ALINIYORDU



Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışma ve fiziki takip ile söz konusu kafeteryanın yerini belirledi. Kafeteryadaki müşteri hareketlerini izlemeye başlayan Jandarma ekipleri iki şahsın daha çok yabancı uyruklular olmak üzere, farklı şahıslar ile temas kurarak sürekli bir alış veriş durumunda bulunduklarını tespit etti. Jandarma ekipleri bağlantıları ve hareketleri şüphe uyandıran iki şahsı fiziki olarak takip altına alarak Esenyurt'ta ki adreslerine ulaştı.



ESENYURT'TA ÜRETİM FATİH'TE TESLİMAT



Jandarma ekipleri suçlular ile suç unsurlarının ele geçirilmesi için Esenyurt'ta tespit edilen adreslere adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon düzenledi. Adeta matbaaya dönüştürülmüş adreslerde yapılan aramalarda; (244) adet Sahte Pasaport, (320) adet Sahte Kimlik Kartı, (45) adet Sürücü Belgesi, (1) adet Sağlık Raporu, (297) adet Sahte Pasaport Belgesi, (189) adet Sahte Kimlik Belgesi, (2) adet Kart Okuyucu, (5) adet Fotokopi Makinesi, (4) adet Bilgisayar, (1) adet Para Detektörü, (1) adet Baskı Makinesi, (2) adet Belge Tarayıcı, (2) adet Kimlik Kaplama Makinesi, (6) adet Yazıcı, (2) adet Kart Basım Cihazı, (5) adet Pres ve Kağıt Kesme Makinesi, (104) adet Sahte Mühür ve Kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen (11800) Amerikan Doları para ele geçirildi.



PORTAKAL SIKACAĞINDAN MÜHÜR BASIMINA…



Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, hazırladıkları sahte belgelere özellikle portakal sıkacağı ile mühür bastıkları, bu şekilde düzenledikleri sahte evrakların aslına daha yakın olacağını değerlendiriyorlardı.



BİN İLE BİNBEŞYÜZ DOLARA SAHTE BELGE



M.A ve M.T. isimli şüpheliler Jandarmadaki sorgulamalarında, sahte belgeleri 1.000 Dolar ile 1.500 Dolar civarında bir paraya düzenlediklerini itiraf etti. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, haklarında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan düzenlenen suç dosyasıyla çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.