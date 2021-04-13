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Giriş Tarihi: 13.4.2021 18:18

Kabine toplantısı ne zaman bitiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Kabine kararlarında!

Kabine toplantısı ne zaman bitiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Kabine kararlarında!

Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalarla ilgili karar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde düzenlenecek olan sonrası kamuoyuna duyurulacak. Tam kapanma iddiaları halen ülke çapında gündemdeki yerini alırken bu kapsamda gözler “Kabine toplantısı ne zaman bitiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?” soruları bu noktada yanıt arıyor. 15:25'te başlayan Kabine Toplantısının ardından alınan yeni tedbirlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Milyonların beklediği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. 15:25'te başlayan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün Bilim Kurulu tavsiye kararları kabineye sunulacak. Akşam saatlerine doğru "Kabine toplantısı ne zaman bitiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin gözü kulağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan 'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI, KABİNE TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER GÖNDERDİ

vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı açıklama yapacak.

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Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasındaBAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TAM KAPANMA YA DA EN AZINDAN ÇOK SIKI TEDBİRLER OLARAK ALGILANDI

Başkan 'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimalini oyunda tutarken en azından çok sıkı yeni tedbirlerin geleceği şeklinde yorumlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısından önce gerçekleştirdiği konuşmasında yer alan son dakika açıklamaları

Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında

"GENEL BİR DİNLENDİRME"

"Amacımız, ülkemizi ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

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Kabine toplantısı ne zaman bitiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Kabine kararlarında!
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