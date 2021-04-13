Kabine toplantısı ne zaman bitiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Kabine kararlarında!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TAM KAPANMA YA DA EN AZINDAN ÇOK SIKI TEDBİRLER OLARAK ALGILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimalini oyunda tutarken en azından çok sıkı yeni tedbirlerin geleceği şeklinde yorumlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısından önce gerçekleştirdiği konuşmasında yer alan son dakika açıklamaları