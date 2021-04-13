Kabine toplantısı ne zaman bitiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Gözler Kabine kararlarında!

Milyonların beklediği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. 15:25'te başlayan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün Bilim Kurulu tavsiye kararları kabineye sunulacak. Akşam saatlerine doğru "Kabine toplantısı ne zaman bitiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'nin gözü kulağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.
BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI, KABİNE TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER GÖNDERDİ
Koronavirüs vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TAM KAPANMA YA DA EN AZINDAN ÇOK SIKI TEDBİRLER OLARAK ALGILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimalini oyunda tutarken en azından çok sıkı yeni tedbirlerin geleceği şeklinde yorumlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısından önce gerçekleştirdiği konuşmasında yer alan son dakika açıklamaları
"GENEL BİR DİNLENDİRME"
"Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.