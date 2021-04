Kalabalığa hiçbir şekilde izin yok

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı ramazan ayında uygulanacak kurallara dair 81 il valiliklerine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede ramazan ayında geçmişten bu yana uygulanan geleneksel bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların toplumsal hareketliliği artıracağından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtilerek gerekli tedbirlerin alınması istendi. Alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda duyurulara önem verilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna uygun şekilde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.Ramazan ayında iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.Türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta, önlemlerin alınması sağlanacak.İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak.Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.İçinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan ramazanda vali ve kaymakamlarca, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak. Başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara her türlü destek verilecek.TÜM İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da ramazanda 962 mahallede 3 bin 200 davulcunun görev yapacağını bildirdi. Davulcular vatandaşları ilk sahura uyandırdı. Aykut, "Her ramazan öncesi, vatandaşlarımızı sahurda uyandırmak için davulcularımızı ramazana hazırlıyoruz" dedi.RAMAZAN için özel olarak süslenen İstanbul Havalimanı'nda "Uzağın yakın olduğu bir ramazan, aslında en güzel ramazan" konseptiyle etkinlikler düzenlenecek. Ney, kanun, gitar dinletilerinin yanı sıra ahşap oymacılığı ile hat ve ebru sanatının incelikleri yolculara anlatılacak. Karagöz- Hacivat Tiyatrosu, ramazan davulcusu, macun ve pamuk şekeri yerini alacak.BARIŞ Pınarı Harekâtı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde halk, ramazan ayını ikinci kez huzur ve güven ortamında karşılıyor. Birçok sivil, doğdukları topraklara dönerken ramazanı akrabalarıyla karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri de terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarına karşı tedbirlerini artırdı. AA