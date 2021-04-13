Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Ramazan ayında Kamuda çalışma saatleri değişti!

Kamuda çalışma saatleri, artan vaka sayılarıyla beraber yeniden tedbir kararları kapsamında değiştirildi. Başkan Erdoğan bu noktada Ramazan ayında uygulanacak olan tedbirleri duyurduğu açıklamasında aynı zamanda Hamileler, kronik hastalığı olanlar ile 10 yaşının altında çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli sayılacağını ifade etmişti. Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? İşte detaylar…