Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Ramazan ayında Kamuda çalışma saatleri değişti!

Kamuda çalışma saatleri, artan vaka sayılarıyla beraber yeniden tedbir kararları kapsamında değiştirildi. Başkan Erdoğan bu noktada Ramazan ayında uygulanacak olan tedbirleri duyurduğu açıklamasında aynı zamanda Hamileler, kronik hastalığı olanlar ile 10 yaşının altında çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli sayılacağını ifade etmişti. Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? İşte detaylar…
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akiam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.
Lokantalar sadece belirli saatlerde hizmet verecek.
Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.
Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak