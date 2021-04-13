Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Ramazan ayında Kamuda çalışma saatleri değişti!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 19:44

değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Ramazan ayında Kamuda çalışma saatleri değişti!

Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Ramazan ayında Kamuda çalışma saatleri değişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklama sonrasında üzerinde de değişiklikler yapıldığını duyurdu. Ramazan ayında uygulanacak kısıtlama ve tedbir kararlarını bir bir açıklayan Başkan Erdoğan; Hamileler, kronik hastalığı olanlar ile 10 yaşının altında çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli sayılacağını ifade etmiş ve kamudaki yeni çalışma saatlerini de bildirmişti. Bu noktada “Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu?” soruları yanıt aramaya başladı.

Kamuda çalışma saatleri, artan vaka sayılarıyla beraber yeniden tedbir kararları kapsamında değiştirildi. Başkan Erdoğan bu noktada Ramazan ayında uygulanacak olan tedbirleri duyurduğu açıklamasında aynı zamanda Hamileler, kronik hastalığı olanlar ile 10 yaşının altında çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli sayılacağını ifade etmişti. Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? İşte detaylar…

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu!

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir. Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akiam 19.00 ila sabah 05.00 arasında düzenlenmiştir.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Beklenen açıklama geldi!


Lokantalar sadece belirli saatlerde hizmet verecek.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamuda çalışma saatleri değişti mi, mesai saatleri nasıl oldu? Ramazan ayında Kamuda çalışma saatleri değişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA