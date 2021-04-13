Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda esnek çalışma saatleri nasıl düzenlenecek?

SON DAKİKA GÖZLER KABİNE TOPLANTISI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.

BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI, KABİNE TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER GÖNDERDİ

Koronavirüs vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.