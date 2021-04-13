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Haberler Yaşam Haberleri Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda esnek çalışma saatleri nasıl düzenlenecek?
Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:02

Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda nasıl düzenlenecek?

Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda esnek çalışma saatleri nasıl düzenlenecek?

Çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistem olan hakkında sorgulamalar, Kabine Toplantısı günü daha da arttı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bugün (13 Nisan 2021) gerçekleşecek olan kritik toplantı kararları merakla bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, tam kapanma, okulların son durumu gibi pek çok konu toplantının gündeminde yer alırken kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi sorusu da bu bakımdan önem kazanıyor. hakkında bilgi verilip verilmeyeceği ise toplantı sonrası belli olacak. Bilindiği üzere; esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama ve bitirme saatleri diğer şirketlere göre farklı olup bu durum çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 13 Nisan 2021 Salı günü toplanacak olan Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Daha önceleri uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar gündeme gelecek. Öte yandan ilave tedbirlerin getirilip getirilmeyeceği de merak edilirken kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi sorusunun yanıtı da sorgulanıyor. Bu kapsamda; kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul'da kamuda nasıl düzenlenecek?

Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda esnek çalışma saatleri nasıl düzenlenecek?

SON DAKİKA GÖZLER KABİNE TOPLANTISI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.

BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI, KABİNE TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER GÖNDERDİ

Koronavirüs vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıya kurul üyeleri yüz yüze katılacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda esnek çalışma saatleri nasıl düzenlenecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TAM KAPANMA YA DA EN AZINDAN ÇOK SIKI TEDBİRLER OLARAK ALGILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği son açıklamasında ifade ettiği cümleler tam kapanma ihtimalini oyunda tutarken en azından çok sıkı yeni tedbirlerin geleceği şeklinde yorumlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısından önce gerçekleştirdiği konuşmasında yer alan son dakika açıklamaları

"GENEL BİR DİNLENDİRME"

"Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

Buradan Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli ya da yeterli değildir. Asıl olan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

BUNLARI YAPMAZSAK BİR SEZON DAHA KAÇAR

Bunları gerçekleştiremediğimiz takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri de dahil olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Elbette en önemlisi de kendi vatandaşımızın sağlığıdır.

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Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda esnek çalışma saatleri nasıl düzenlenecek?

İşte Bilim Kurulunda ve ardından bugün de kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler;

1. Tam kapanma
2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak.

4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5- Kamuda yeniden de gündemde.

6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7- Seyahat yasağı da gündeme gelecek.

8- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

9- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

10- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

11- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

12- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

13- Bayramda seyahat yasağı

Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda esnek çalışma saatleri nasıl düzenlenecek?

YÜZ YÜZE EĞİTİME YİNE ARA VERİLEBİLİR

Yüz yüze eğitime yeniden ara verilmesinin de okullarla ilgili önemli bir gündem oluşturduğu kabine toplantısında okullara ek tedbir ya da kapama seçeneği de gündeme gelecek.

Tam kapanmanın koronavirüs bulaş riskini düşürmek için en uygun yöntemlerden biri olduğu ifade edilirken, ancak tam kapanma olmaması halinde bir dizi önerinin de Bilim Kurulu tarafından sunulduğu dile getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından alınan kesin kararları ve yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak.

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Kamuda esnek çalışma modeline geçilecek mi? Büyükşehirler ve İstanbul’da kamuda esnek çalışma saatleri nasıl düzenlenecek?
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