Kamyon ile motosiklet çarpıştı; 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Çermik Karayolu Mevlana Celaleddin-i Rumi bulvarında meydana gelen kazada Ersin Karaköse yönetiminde bulunan kamyon ile Ramazan Eroğlu yönetiminde bulunan motosikletin bulvarda çarpışması sonucu motor üstünde seyir eden baba, anne ve 2 çocuk yaralandı.

Kaza nedeniyle yerde sürüklenen motosiklet alev alırken çevredeki vatandaşların yardımıyla motosiklet üzerinde bulunan Baba Ramazan Eroğlu (31) Anne Zehra Betül Eroğlu (25) ile Muhammed Eroğlu (6) Samet Eroğlu (6) çocuklar kazayı ucuz atlattı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü Ersin Karaköse ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Meydana gelen kaza sonrasında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.