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Giriş Tarihi: 14.4.2021 02:07 Son Güncelleme: 14.4.2021 02:07

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Kocaeli İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri - 2021 Kocaeli İftar Vakti Saat Kaçta?

’ın ilk sahuruna kalkılıp niyet edilerek 2021 yılını ilk orucuna niyetlenildi. ’de iftar vaktinde ailesiyle, sevdikleriyle ilk orucunu açmak için bekleyenler Kocaeli İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusuna yoğun olarak yanıt aramayı sürdürüyor. ile iftar, , ile merak edilen Kocaeli İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan On bir ayın Sultanı Ya Şehri Ramazan ayının ilk sahuruna gece saatlerinde kalkıldı. Kocaeli İmsak vakti geldiğinde ilk oruç için niyet edenler ailesi ve sevdikleriyle oruçlarını açmak üzere iftar vaktini beklemeye başladı. Bu bilgilerle Kocaeli İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk gösteriyor.

KOCAELİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

2021 Kocaeli İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri ile öğrenilmek istenen Kocaeli İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları şöyle;



KOCAELİ İFTAR VAKTİ: 19:44

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkıldı ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 2021 yılında 12 Mayıs günü arefe, 13 Mayıs günü ise bayramın ilk günü olarak belirlendi.



KOCAELİ İMSAK VE İFTAR VAKTİ

Kocaeli imsak ve iftar vakitleri şu şekilde;

  • Kocaeli İftar Vakti: 19:44
  • (14 Nisan) Kocaeli İmsak Vakti: 4:45

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