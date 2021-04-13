Kocaeli’nde iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte 2021 Ramazan imsakiyesi ile Kocaeli iftar vakti ve sahur saatleri! 2021

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Giriş Tarihi: 13.4.2021 18:29 Son Güncelleme: 13.4.2021 18:30

’nde iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte 2021 ile Kocaeli iftar vakti ve sahur saatleri! 2021

Kocaeli İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Kocaeli’nde iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, ’nde iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Kocaeli sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. ile 2021 Kocaeli iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile Kocaeli iftar saatleri ve sahur vakti!

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. 'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ile 'nde iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Kocaeli'nde sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Kocaeli Ramazan İmsakiyesi ile Kocaeli iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

KOCAELİ İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Kocaeli Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Kocaeli iftar saati ve sahur vakti şöyle;

Kocaeli İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Kocaeli’nde iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

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Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

Kocaeli İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Kocaeli’nde iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte Kocaeli sahur ve iftar vakitleri;

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Kocaeli İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! 2021 Kocaeli’nde iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

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Kocaeli’nde iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte 2021 Ramazan imsakiyesi ile Kocaeli iftar vakti ve sahur saatleri! 2021
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