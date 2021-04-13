Kocasını öldüren kadına 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Adana Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesinde geçtiğimiz 2 Eylül'de gerçekleşen olayda; 2 çocuk sahibi Fikriye-Hakan Özbek çifti arasında, kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Özbek, eşini dövmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar Hakan Özbek'in karnına isabet etti. Genç adam olay yerinde yaşamını yitirirken, Fikriye Özbek tutuklandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Fikriye Özbek, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Suçsuz yere cezaevinde olduğunu belirten Fikriye Özbek, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, devamlı küfür ettiğini iddia etti.

Olayın asıl mağduru kendisinin olduğunu ileri süren Özbek, "Eşim, bana psikopatça davranırken bana gülüyor, bana zarar verirken zevk alıyordu. Olay günü, 'Seni burada öldürecektim ama seni yarın annengilin gözü önünde öldüreceğim' dedi. Beni duvara sıkıştırıp elinde bulunan tüfeği elime zorla tutuşturdu. 'Ben ölmek istiyorum hadi beni vur' diyerek tüfeğin namlusunu kendi alnına dayadı. Eşimin gözü dönmüştü. Bu sırada tüfeğin namlusuna bir defa vurdu, sonra ikinci kez vurdu. 'Hadi lan' deyip namluya üçüncü kez vurunca tüfek ateş aldı. Eşimi öldürme gibi bir kastım yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fikriye Özbek'e 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra Özbek'in cezasını, eşini haksız tahrik altında öldürdüğüne kanaat getirip duruşmadaki iyi halini de göz önünde bulundurarak 15 yıl 10 ay hapis cezasına indirip tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Duruşma sonrası açıklama yapan sanık Fikriye Özbek'in avukatları verilen hapis cezasını fazla bulduklarını belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.