Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Konya iftar vakti Ramazan ayının ilk günü itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Ramazan ayının ilk orucu bugün 13 Nisan'da tutuluyor. Bu kapsamda; vatandaşlar yaşadıkları iller için; iftar saatleri hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Buna göre; Konya İmsakiye 2021 ile Konya iftar saatleri belli oldu. Konya'da iftar saat kaçta? İşte Konya iftar vakti!
Diyanet tarafından yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile Konya için iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.
İşte, Konya iftar vakti;
13 NİSAN KONYA İFTAR SAATİ
Konya iftar vakti: 19:30
Konya iftar vakti bilgilerine 30 günlük tam liste halinde ulaşmak için Konya İftar Vakti tıklayınız.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.
Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez.
Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.