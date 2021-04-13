Konya iftar vakti saat kaçta? Konya İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Konya iftar vakti Ramazan ayının ilk günü itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Ramazan ayının ilk orucu bugün 13 Nisan'da tutuluyor. Bu kapsamda; vatandaşlar yaşadıkları iller için; iftar saatleri hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Buna göre; Konya İmsakiye 2021 ile Konya iftar saatleri belli oldu. Konya'da iftar saat kaçta? İşte Konya iftar vakti!

İFTAR SAATLERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2021

Diyanet tarafından yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile Konya için iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, Konya iftar vakti;