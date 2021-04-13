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Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:23 Son Güncelleme: 13.4.2021 09:25

? Diyanet'e göre ele, yüze ve vücuda krem sürmek oruç bozar mı?

Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre ele, yüze ve vücuda krem sürmek oruç bozar mı?

Mübarek Ramazan ayı ile beraber orucu bozan ve bozmayan şeyler de merak konusu oldu. Bunların başında, oruçluyken krem sürmek ve merhem, ilaçlı bant kullanmak konusu geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama gelirken ele, yüze ya da vücuta ve oruçluyken krem sürülürse oruç gider mi sorularına açıklık getirildi.

Orucu bozan ve bozmayan şeyler, Mübarek Ramazan ayı ile beraber yeniden gündem konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama geldi. Diyanet'in açıklaması ile birlikte, krem sürmek orucu bozar mı ve oruçlu iken merhem, ilaçlı bant ya da krem kullanılırsa oruç gider mi soruları da netlik kazandı. Bilindiği gibi, farz olan oruç ibadeti sırasında bazı durumlar orucu bozabildiği gibi, bazıları ise bozmuyor. Peki, krem sürmek orucu bozar mı, ele, yüze ya da vücuda krem sürülürse oruç gider mi? İşte, Diyanet'in oruçluyken krem kullanılabilir mi açıklaması

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır.

Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367).

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre ele, yüze ve vücuda krem sürmek oruç bozar mı?
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