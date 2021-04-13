Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre oruçluyken istemeden küfür edilirse oruç bozulur mu?

Orucu bozan ve bozmayan şeyler, Mübarek Ramazan ayı ile beraber yeniden gündem konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama geldi. Diyanet'in açıklaması ile birlikte, küfür etmek orucu bozar mı ve oruçlu iken kötü söz söylenirse ne olur soruları da netlik kazandı. Bilindiği gibi, farz olan oruç ibadeti sırasında bazı durumlar orucu bozabildiği gibi, bazıları ise bozmuyor. Peki, küfür etmek orucu bozar mı, ağızdan kötü söz söylenirse oruç gider mi? İşte, Diyanet'in oruçluyken küfür edilir mi açıklaması