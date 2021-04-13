Kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu? Kulağa su kaçması orucu bozar mı?

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Giriş Tarihi: 13.4.2021 14:46 Son Güncelleme: 13.4.2021 14:47

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Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu?

Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle kulakta oluşan problemlerin çözümü genellikle kulak damlası kullanımı ile geçmektedir. Ancak Ramazan ayının gelmesi ve oruç tutulacak olmasından dolayı bu noktada tereddütte kalan vatandaşlar, , gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Diyanet tarafından kulağa su kaçması orucu bozar mı sorusunun yanıtı verilirken aynı zamanda oruçluyken kulak damlası kullanımının oruç üzerindeki etkisi de yanıtlanmış oldu.

Oruçluyken karşılaşılabilecek durumlar arasında kulağa su kaçması gelmektedir. Duş alırken genellikle kişilerin başına gelen bir durum olmakla birlikte kısmen tedavi gerektiren durumlar arasında yer alır. Özellikle oruç ibadetini yerine getirecek kişiler sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu kapsamda; ? İşte yanıtı!

KULAĞA SU KAÇMASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kulağa su kaçması orucu bozar mı sorusunun yanıtını açıkladı.

İşte bilgiler!

Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu?

Öncelikle şunu bilmek gereklidir. Boğaz ile kulak arasındaki kanalı kulak zarı tıkadığından kulağa kaçan su boğaza ulaşamaz. Bu durum nedeniyle kulağa damlatılan ilaç ya da banyo yaparken kulağa kaçan su orucu bozmaz.

Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

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Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu?

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır.

Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu?

Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 367, 376).

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Kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu? Kulağa su kaçması orucu bozar mı?
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