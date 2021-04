Dünyaca ünlü arama motoru Google doodle olan Metropolitan Museum of Art ile ilgili araştırmalar başladı. Dün gece saatlerinde arama motoru ekranında oluşan Metropolitan Museum of Art olarak bilinen Metropolitan Sanat Müzesi hakkında vatandaşlar Metropolitan Museum of Art nedir ve nerede, Metropolitan Museum of Art ne demek gibi sorulara yanıt ararken müzenin bundan tam 151 sene önce kurulduğu biliniyor. Mısır, Roma ve Yunan döneminden ait eserlerin sergilendiği müzenin yeri, anlamı, konumu gibi bilgiler merak konusu oldu. İşte, 13 Nisan günü Google Doodle'ına yer verilen Metropolitan Museum of Art ile ilgili detaylar…

Metropolitan Museum of Art ile ilgili merak edilenler Google doodle olunmasıyla birlikte artışa geçti. 13 Nisan Salı günü dünyanın en önemli müzelerinden Metropolitan Museum of Art yani Metropolitan Sanat Müzesi'nin Google'da doodle olması binlerce kişinin Metropolitan Museum of Art nedir ve nerede, Metropolitan Museum of Art ne demek gibi soruları araştırmasına sebep oldu. New York'ta yer alan müzenin 151 sene önce Amerikan halkını sanata yönlendirmek amacıyla kurulduğu biliniyor. Buna göre; Metropolitan Museum of Art nedir ve nerede? Google'da Doodle olan Metropolitan Museum of Art ne demek? İşte hakkında bilgiler!

METROPOLİTAN MUSEUM OF ART NEDİR VE NEREDE?

Google Metropolitan Sanat Müzesi'nin 151. kuruluş yıl dönümünü unutmayarak ona özel bir doodle hazırladı. Müzenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan, New York'taki Central Park'ın içerisinde yer alırken Metropolitan Museum of Art ile ilgili detaylar şöyle;