Metropolitan Museum of Art ile ilgili merak edilenler Google doodle olunmasıyla birlikte artışa geçti. 13 Nisan Salı günü dünyanın en önemli müzelerinden Metropolitan Museum of Art yani Metropolitan Sanat Müzesi'nin Google'da doodle olması binlerce kişinin Metropolitan Museum of Art nedir ve nerede, Metropolitan Museum of Art ne demek gibi soruları araştırmasına sebep oldu. New York'ta yer alan müzenin 151 sene önce Amerikan halkını sanata yönlendirmek amacıyla kurulduğu biliniyor. Buna göre; Metropolitan Museum of Art nedir ve nerede? Google'da Doodle olan Metropolitan Museum of Art ne demek? İşte hakkında bilgiler!
Google Metropolitan Sanat Müzesi'nin 151. kuruluş yıl dönümünü unutmayarak ona özel bir doodle hazırladı. Müzenin Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan, New York'taki Central Park'ın içerisinde yer alırken Metropolitan Museum of Art ile ilgili detaylar şöyle;
METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?
Bugünün Google Doodle'ı, Metropolitan Museum of Art yani Metropolitan Sanat Müzesi'nin üzerinde altı kareden oluşan izometrik bir resimle sunuluyor. Uygun şekilde renklendirilmiş her çerçevede, "Google" kelimesinin bir harfine benzeyen ve birkaç saniyede bir farklı bir parçaya dönüşen müzeden birkaç sanat eseri de Google kullanıcıları ile paylaşılıyor. Yıldönümü kutlanan bu dünyaca ünlü müzeye dair detaylar bu görsel eşliğinde merak konusu haline geldi.
İŞTE METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ'NİN TARİHİ
New York Eyalet Yasama Meclisi, sanat ve sanat eğitimini Amerikan halkına ulaştırmak isteyen işadamları, düşünürler ve sanatçılardan oluşan bir kolektif tarafından oluşturulan Metropolitan Sanat Müzesi'nin kurulmasını onayladı.
Kısa bir süre sonra müze ilk parçası olan bir Roma lahitini aldı, ancak iki yıl sonra - 20 Şubat 1872 - Metropolitan Sanat Müzesi ilk Beşinci Cadde mekanının kapılarını açtı. Ertesi yıl, müze bu konumu aştı ve şehrin başka bir yerindeki bir konağa taşındı. Nihayetinde, 1880'de Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue'deki "Museum Mile" ın bir parçası olan şu anki konumuna taşındı.
Metropolitan Museum of Art Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan, New York'taki Central Park'ın içerisinde yer alıyor.
Bugünün Google Doodle'ı, Metropolitan Museum of Art'ın üzerinde altı kare olan izometrik bir resmini sunuyor. Uygun şekilde renklendirilmiş her çerçevede, "Google" kelimesinin bir harfine benzeyen ve birkaç saniyede bir farklı bir parçaya dönüşen müzeden birkaç sanat eserinden birini göreceksiniz. Her çerçevenin altında, müzede söz konusu eserin nerede bulunabileceğini gösteren bir çizgi de bulacaksınız.