Metropolitan Sanat Müzesi 151. yılını kutluyor! Metropolitan Sanat Müzesi (Metropolitan Museum of Art) nerede, hangi ülkede, özelliği nedir?

Metropolitan Museum of Art olarak bilinen Metropolitan Sanat Müzesi bundan 151 sene önce Amerikan halkını sanata yönlendirmek amacıyla kurulan bir müze olarak biliniyor. Dünyanın en büyük müzesi olma özelliğini taşıyan bu müzede sanat alanında büyük önem taşıyan tarihi birçok eser sergilenirken Google tarafından doodle ile yıldönümü kutlanan müzeye dair detaylar merak ediliyor. Bu noktada "Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, özelliği nedir?" Soruları da yanıt aramaya başladı. Peki, Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, özelliği nedir? İşte detaylar…
METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?
Bugünün Google Doodle'ı, Metropolitan Museum of Art yani Metropolitan Sanat Müzesi'nin üzerinde altı kareden oluşan izometrik bir resimle sunuluyor. Uygun şekilde renklendirilmiş her çerçevede, "Google" kelimesinin bir harfine benzeyen ve birkaç saniyede bir farklı bir parçaya dönüşen müzeden birkaç sanat eseri de Google kullanıcıları ile paylaşılıyor. Yıldönümü kutlanan bu dünyaca ünlü müzeye dair detaylar bu görsel eşliğinde merak konusu haline geldi.
İŞTE METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ'NİN TARİHİ
New York Eyalet Yasama Meclisi, sanat ve sanat eğitimini Amerikan halkına ulaştırmak isteyen işadamları, düşünürler ve sanatçılardan oluşan bir kolektif tarafından oluşturulan Metropolitan Sanat Müzesi'nin kurulmasını onayladı.
Kısa bir süre sonra müze ilk parçası olan bir Roma lahitini aldı, ancak iki yıl sonra - 20 Şubat 1872 - Metropolitan Sanat Müzesi ilk Beşinci Cadde mekanının kapılarını açtı. Ertesi yıl, müze bu konumu aştı ve şehrin başka bir yerindeki bir konağa taşındı. Nihayetinde, 1880'de Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue'deki "Museum Mile" ın bir parçası olan şu anki konumuna taşındı.
151. YILINDA DOODLE OLDU!
Bugünün Google Doodle'ı, Metropolitan Museum of Art'ın üzerinde altı kare olan izometrik bir resmini sunuyor. Uygun şekilde renklendirilmiş her çerçevede, "Google" kelimesinin bir harfine benzeyen ve birkaç saniyede bir farklı bir parçaya dönüşen müzeden birkaç sanat eserinden birini göreceksiniz. Her çerçevenin altında, müzede söz konusu eserin nerede bulunabileceğini gösteren bir çizgi de bulacaksınız.