Metropolitan Sanat Müzesi 151. yılını kutluyor! Metropolitan Sanat Müzesi (Metropolitan Museum of Art) nerede, hangi ülkede, özelliği nedir?

151. YILINDA DOODLE OLDU!

Bugünün Google Doodle'ı, Metropolitan Museum of Art'ın üzerinde altı kare olan izometrik bir resmini sunuyor. Uygun şekilde renklendirilmiş her çerçevede, "Google" kelimesinin bir harfine benzeyen ve birkaç saniyede bir farklı bir parçaya dönüşen müzeden birkaç sanat eserinden birini göreceksiniz. Her çerçevenin altında, müzede söz konusu eserin nerede bulunabileceğini gösteren bir çizgi de bulacaksınız.