Metropolitan Sanat Müzesi 151. yılını kutluyor! Metropolitan Sanat Müzesi (Metropolitan Museum of Art) nerede, hangi ülkede, özelliği nedir?

Metropolitan Museum of Art olarak bilinen Metropolitan Sanat Müzesi bundan 151 sene önce Amerikan halkını sanata yönlendirmek amacıyla kurulan bir müze olarak biliniyor. Dünyanın en büyük müzesi olma özelliğini taşıyan bu müzede sanat alanında büyük önem taşıyan tarihi birçok eser sergilenirken Google tarafından doodle ile yıldönümü kutlanan müzeye dair detaylar merak ediliyor. Bu noktada "Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, özelliği nedir?" Soruları da yanıt aramaya başladı. Peki, Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, özelliği nedir? İşte detaylar…

METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Bugünün Google Doodle'ı, Metropolitan Museum of Art yani Metropolitan Sanat Müzesi'nin üzerinde altı kareden oluşan izometrik bir resimle sunuluyor. Uygun şekilde renklendirilmiş her çerçevede, "Google" kelimesinin bir harfine benzeyen ve birkaç saniyede bir farklı bir parçaya dönüşen müzeden birkaç sanat eseri de Google kullanıcıları ile paylaşılıyor. Yıldönümü kutlanan bu dünyaca ünlü müzeye dair detaylar bu görsel eşliğinde merak konusu haline geldi.