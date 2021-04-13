Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Ramazanda Migren hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte dualar ve ibadetler edilecek, oruçlar tutulacak. On bir ayın sultanı yapılacak ibadetlerle anlam bulurken migreni olanlar oruç tutabilir mi, migren orucu bozar mı sorusuna yanıt aranıyor. Ramazanda değişen beslenme alışkanlıkları, uzun süre aç, susuz kalmak, parlak güneş ışınları migren ataklarını tetikleyebiliyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, migrenin oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?
Migreni olan vatandaşlar ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacaklarını merak edenler arasında yer alıyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken migrenli olanların oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;
Migren hastaları uykusuz kalmadıkları ve yeterli ilaç aldıkları sürece oruç tutabilir. Sıklığı ayda 1-2'den fazla olmayan ataklar şeklinde gelen bir ağrı varsa ve kişi ilaç dışı yöntemlerle de ataklarını geçirebiliyorsa, sahur ve iftar öğünlerini düzgün takip etmek kaydıyla bu kişiler oruç tutabilirler.
Migren, hastanın günlük yaşamanı etkileyebilen, gün içerisindeki gerçekleştirdiği aktivitelerde kısıtlılık yaratabilen bir baş ağrısı tipidir. Genellikle ense, şakak veya göz çevresinde başlar ve ağrının çeşitine göre hareket ettikçe kötüleşebilir.