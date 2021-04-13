Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Ramazanda Migren hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

İslam alemi için manevi değeri yüksek olan Ramazan ayı oruç ibadetiyle başlayacak. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen migren hastaları ise migreni olanlar oruç tutabilir mi, migren orucu bozar mı gibi sorulara yanıt arıyor. Aç ve susuz geçirilen sürenin artışı ile vücudun bu duruma karşı uyarıya geçtiği göz önüne alınırsa migreni olan vatandaşların oruç tutmaya karar verdikleri taktirde bir uzman doktora görünmesi gerekir. Buna göre; Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte dualar ve ibadetler edilecek, oruçlar tutulacak. On bir ayın sultanı yapılacak ibadetlerle anlam bulurken migreni olanlar oruç tutabilir mi, migren orucu bozar mı sorusuna yanıt aranıyor. Ramazanda değişen beslenme alışkanlıkları, uzun süre aç, susuz kalmak, parlak güneş ışınları migren ataklarını tetikleyebiliyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, migrenin oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Migreni olanlar oruç tutabilir mi? Migren orucu bozar mı?

MİGRENİ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Migreni olan vatandaşlar ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacaklarını merak edenler arasında yer alıyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken migrenli olanların oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;