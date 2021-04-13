Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü, vaka sayıları kaç?

Varyant ve mutasyonlu virüs yayılımı, koronavirüs salgın tablosunun daha korkutucu bir hal almasına sebep oldu. Virüs semptomlarında değişime yol açan mutasyon, hastalığın takibinde ve tedavisinde mevcut bilgilerin yetersiz kalmasına sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakaların yüzde 85'inin İngiliz varyantı olduğunu belirtti. İşte "Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü, vaka sayıları kaç?" sorusunun yanıtı.
TÜRKİYE'DE MUTASYONLU VİRÜS SAYISI KAÇ OLDU?
Koronavirüs salgınındaki son durumun değerlendiği Bilim Kurulu Toplantısı akabinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir." dedi. Bakan Koca, "Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 11 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir." şeklinde açıklama yaptı. Eski koronavirüse göre mutasyonlu virüsün yayılma hızının daha yüksek olduğu belirtildi.
MUTASYONLU KORONAVİRÜS FARKI
Koca, "Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Vaka sayıları kaç?" sorusuna "Son haftalarda çok sayıda mutant ve varyant virüs tespit ettik. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantıdır." şeklinde yanıt verdi. İngiltere'de ortaya çıkan varyantın insan hücrelerine daha kolay tutunduğu açıklandı. Ayrıca mutasyonlu koronavirüs farkı olarak hastalığın daha ağır atlatıldığı kaydedildi. "Mutasyonlu virüs nedir?" sorusuna uzmanlar, "Bir virüsün genetik diziliminde meydana gelen kalıcı değişiklik" yanıtını verdi. Mutasyonlu virüs farkı ile ilgili olarak, yeni tipin daha inatçı olduğu kaydedilirken, mevcut aşıların mutasyonlu virüse karşı da etkili olması öngörüldü.
TÜRKİYE'DE MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Yeni vakaların %85'inin İngiltere varyantı olduğunu aktaran Koca, Güney Afrika varyantının 11 ilde görüldüğünü, Kaliforniya ve New York varyantının da az da olsa tespit edildiğini ekledi.
MUTASYONLU VİRÜS BELİRTİLERİ
Uzmanlar mutasyonlu virüsün daha fazla kişiye bulaştığını ve yüzde 70 daha hızlı bulaştığını belirtti. Özellikle İngiltere varyantında mutasyonlu virüs belirtileri arasında öksürük ve solunum sıkıntısı semptomlarının daha fazla olduğu kaydedildi. İngiltere mutasyonunun 13 güne kadar bulaşıcılık etkisinin sürdüğü bildirildi.
VARYANT VE MUTASYON NEDİR? VARYANT VİRÜS NEDİR?
Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, mutasyonlu virüsün 60 yaş üzerinde yüzde 30-40 oranın daha öldürücü olduğunu, insan hücrelerinde daha hızlı tutunduğunu ve PCR testi sonuçlarının daha uzun süre negatif çıktığını ortaya koydu. "Varyant virüs nedir? Mutasyonlu virüs nedir?" sorularına yanıt veren uzmanlar, varyantı "Ana tipten sapmış herhangi bir şey" olarak nitelendirdi. Virüsün yeni türlerine viral varyant ya da mutasyonlu virüs denildiği belirtildi.