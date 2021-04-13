Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü, vaka sayıları kaç?

Varyant ve mutasyonlu virüs yayılımı, koronavirüs salgın tablosunun daha korkutucu bir hal almasına sebep oldu. Virüs semptomlarında değişime yol açan mutasyon, hastalığın takibinde ve tedavisinde mevcut bilgilerin yetersiz kalmasına sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vakaların yüzde 85'inin İngiliz varyantı olduğunu belirtti. İşte "Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü, vaka sayıları kaç?" sorusunun yanıtı.

TÜRKİYE'DE MUTASYONLU VİRÜS SAYISI KAÇ OLDU?

Koronavirüs salgınındaki son durumun değerlendiği Bilim Kurulu Toplantısı akabinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir." dedi. Bakan Koca, "Bugüne kadar 76 ilimizde toplam 41 bin 488 B.1.1.7 (İngiltere) mutantı, 11 ilimizde toplam 61 B.1.351 (Güney Afrika) mutantı, bir ilimizde 2 B.1.427 (California-NewYork) mutantı ve bir adet de P.1 (Brezilya) mutantı tespit edilmiştir." şeklinde açıklama yaptı. Eski koronavirüse göre mutasyonlu virüsün yayılma hızının daha yüksek olduğu belirtildi.

MUTASYONLU KORONAVİRÜS FARKI

Koca, "Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Vaka sayıları kaç?" sorusuna "Son haftalarda çok sayıda mutant ve varyant virüs tespit ettik. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantıdır." şeklinde yanıt verdi. İngiltere'de ortaya çıkan varyantın insan hücrelerine daha kolay tutunduğu açıklandı. Ayrıca mutasyonlu koronavirüs farkı olarak hastalığın daha ağır atlatıldığı kaydedildi. "Mutasyonlu virüs nedir?" sorusuna uzmanlar, "Bir virüsün genetik diziliminde meydana gelen kalıcı değişiklik" yanıtını verdi. Mutasyonlu virüs farkı ile ilgili olarak, yeni tipin daha inatçı olduğu kaydedilirken, mevcut aşıların mutasyonlu virüse karşı da etkili olması öngörüldü.