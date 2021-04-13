Niğde’de uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda önce 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonunda 1 kişinin evinde yapılan aramalarda; 150 gr Bonzai, 10 gr Metamfetamin, 20 adet Benzidamin, uyuşturucu 50 mg'lık 1 tablet Tantum uyuşturucu hap, 75 mg'lık 18, adet Symra uyuşturucu hap, 600 mg'lık 6 adet Gabapenti Uyuşturucu hap ve 1 adet hassas tartı ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye çıkarıldı. Yapılan yargılama sonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.