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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:57 Son Güncelleme: 13.4.2021 17:58

Oğluna kızdı, tüfeği kafasına dayadı! Polisin müdahalesi facianın önüne geçti

İHA
Oğluna kızdı, tüfeği kafasına dayadı! Polisin müdahalesi facianın önüne geçti

'da bir kişi oğluyla tartıştıktan sonra kafasına dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu. Şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanan memuru silahı alarak olası bir facianın önüne geçti. İntihar girişiminde bulunan şahıs daha sonra gözaltına alındı.

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Yasin B. ile tartışan Yıldıray B. av tüfeğini yanına alarak oğlunun iş yerine doğru yola çıktı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE TÜFEĞİ KAFASINA DAYADI

Şahıs elindeki tüfekle oğlunun iş yerine gittiği sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından durduruldu. Karşısında polisleri gören Yıldıray B., elindeki tüfeği kafasına dayadı.

POLİSLER FIRSATINI BULUNCA TÜFEĞİ ALDI

Polisler öfkeli babayı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Baba Yıldıray B.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan görevli polis memurları tüfeği şahsın elinden aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Yıldıray B., sağlık kontrolü için ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Oğluna kızdı, tüfeği kafasına dayadı! Polisin müdahalesi facianın önüne geçti
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