Oğluna kızdı, tüfeği kafasına dayadı! Polisin müdahalesi facianın önüne geçti

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Yasin B. ile tartışan Yıldıray B. av tüfeğini yanına alarak oğlunun iş yerine doğru yola çıktı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE TÜFEĞİ KAFASINA DAYADI

Şahıs elindeki tüfekle oğlunun iş yerine gittiği sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından durduruldu. Karşısında polisleri gören Yıldıray B., elindeki tüfeği kafasına dayadı.