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Giriş Tarihi: 13.4.2021 15:34

hangileri? Türkiye'de 13 Nisan 2021 koronavirüs risk haritasına göre son durum belli oluyor!

Orta riskli iller hangileri? Türkiye'de 13 Nisan 2021 koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller listesi son durum belli oluyor!

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek Kabine'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs risk durumu yeniden güncellenecek. Son olarak iller dört gruba ayrılmış ve düşük, orta, yüksek, çok yüksek iller risk grubuna göre belirlenmişti. Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirlerken hangileri sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Son olarak 20-26 Mart dönemine ait olan koronavirüs risk haritasına göre 58 il çok yüksek risk olarak belirlenmiş ve 10 il orta riskli iller grubuna girmişti. İşte 13 Nisan 2021

Koronavirüs risk haritası ile oluşturulan orta riskli iller milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak 58 ilimiz çok yüksek risk grubuna girmiş ve 10 ilimiz orta risk grubunda yer almıştı. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası illerdeki renklerin değişmesi ve orta riskli illerin güncellenmesi bekleniyor. Böylelikle orta riskli iller hangileri, orta riskli iller grubunda hangi iller var sorusu yanıt bulacak. İşte, koronavirüs risk haritası ile orta riskli iller tamamı

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirirken orta riskli iller şöyle;

ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı tarafından koroanvirüs risk haritasına göre, haritada sarı renk ile gösterilip düşük riskli iller kategorisinde yer alan şehirler şu şekilde:

Şu anda Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van tam 10 il orta risk grubu illeri arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile illerdeki risk gruplarının değişmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI İLE DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK, ÇOK YÜKSEK İLLER LİSTESİ 2021

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

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Orta riskli iller hangileri? Türkiye'de 13 Nisan 2021 koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller listesi son durum belli oluyor!
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