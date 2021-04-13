Orta riskli iller hangileri? Türkiye'de 13 Nisan 2021 koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller listesi son durum belli oluyor!

Koronavirüs risk haritası ile oluşturulan orta riskli iller milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak 58 ilimiz çok yüksek risk grubuna girmiş ve 10 ilimiz orta risk grubunda yer almıştı. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası illerdeki renklerin değişmesi ve orta riskli illerin güncellenmesi bekleniyor. Böylelikle orta riskli iller hangileri, orta riskli iller grubunda hangi iller var sorusu yanıt bulacak. İşte, koronavirüs risk haritası ile orta riskli iller tamamı

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirirken orta riskli iller şöyle;