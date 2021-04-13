Orta riskli iller hangileri? Türkiye'de 13 Nisan 2021 koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller listesi son durum belli oluyor!

Koronavirüs risk haritası ile oluşturulan orta riskli iller milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak 58 ilimiz çok yüksek risk grubuna girmiş ve 10 ilimiz orta risk grubunda yer almıştı. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası illerdeki renklerin değişmesi ve orta riskli illerin güncellenmesi bekleniyor. Böylelikle orta riskli iller hangileri, orta riskli iller grubunda hangi iller var sorusu yanıt bulacak. İşte, koronavirüs risk haritası ile orta riskli iller tamamı
Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirirken orta riskli iller şöyle;
Sağlık Bakanlığı tarafından koroanvirüs risk haritasına göre, haritada sarı renk ile gösterilip düşük riskli iller kategorisinde yer alan şehirler şu şekilde:
Şu anda Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van tam 10 il orta risk grubu illeri arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile illerdeki risk gruplarının değişmesi bekleniyor.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)