Orucun faydaları nelerdir? Oruç tutmanın insan sağlığına dini ve tıbbi faydaları

Orucun faydaları Diyanet tarafından da doktorlar tarafından da kesin olarak bildirildi. Vücutta aynı anda birçok mekanizmayı harekete geçiren oruç ibadeti, hem bedenen hem de ruhen şifalanmayı sağlıyor. Oruç tutmanın faydaları arasında bedenin gençleşmesinin yanında zihinsel ve bedensel arınma söz konusu oluyor. İşte Oruç tutmanın insan sağlığına faydaları!
ORUCUN FAYDALARI DİYANET
Oruçla ilgili Hz. Muhammed (s.a.s.) "Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir; fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim" buyurmuştur. (Müslim, "Sıyâm",164; Nesaî, "Sıyâm", 42) Ruhun ve bedenin terbiye edildiği oruç ibadeti sırasında hem nefis terbiye edilir hem de zihin maddi düşüncelerden arınır.
ORUÇ TUTMANIN BİLİMSEL FAYDALARI NELERDİR?
İftar ve sahurda ölçülü yendiği takdirde oruç tutmanın insan sağlığına faydaları bilimsel olarak onaylanmıştır.
Mide ve bağırsaklar: Oruç sırasında mide asidi düzenlenir ve sindirim sistemi daha iyi çalışır. Ayrıca mide hacmi küçülür ve yeme ihtiyacı azalır.
Beyin: Oruç sırasında fiziksel ihtiyaçlar geri planda bırakıldığı için beden zihinsel aktivitelere yoğunlaşır. Algılama ve odaklanma artar, hafıza güçlenir. Sindirimle vakit kaybetmeyen beden soyut aktivitelere eğilir. Duygular ve düşünceler ön plana çıkar.
ORUÇ SIRASINDA VÜCUTTA NELER OLUR?
Kalp ve kan dolaşımı: Kandaki lipit ve kolesterol düzeyinin azalması da orucun faydaları arasındadır. Böylece damarlar temizlenir ve kan dolaşımı artar. Bu da kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Kalp ritmi düzene girer, tüm organların faaliyeti olumlu etkilenir.
Kansere savaş açar: Oruç sırasında yaşanan uzun süreli açlık, vücutta sürekli olarak hücre yenilenmesini desteklediği için organizmalar kendini kontrol eder ve kötücül faaliyetlere müdahale eder. Bu sayede kötü hücre oluşumu önlenir.
Karaciğer: Yiyecek ve içeceklerle yorulan karaciğer dinlenip kendini onarma şansı elde eder. Bu da vücudun birçok fonksiyonunun daha iyi gerçekleşmesini sağlar. Oruç tutmanın bilimsel faydaları arasında organ yağlanmalarının azalması da gösterilebilir.
Cilt: Sindirim sisteminin daha hızlı çalışması sayesinde karaciğer ve böbreklerdeki toksinler atılır. Böylece cilt de yenilenir ve daha genç görünür.