Orucun faydaları nelerdir? Oruç tutmanın insan sağlığına dini ve tıbbi faydaları

Orucun faydaları Diyanet tarafından da doktorlar tarafından da kesin olarak bildirildi. Vücutta aynı anda birçok mekanizmayı harekete geçiren oruç ibadeti, hem bedenen hem de ruhen şifalanmayı sağlıyor. Oruç tutmanın faydaları arasında bedenin gençleşmesinin yanında zihinsel ve bedensel arınma söz konusu oluyor. İşte Oruç tutmanın insan sağlığına faydaları!

ORUCUN FAYDALARI DİYANET

Oruçla ilgili Hz. Muhammed (s.a.s.) "Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir; fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim" buyurmuştur. (Müslim, "Sıyâm",164; Nesaî, "Sıyâm", 42) Ruhun ve bedenin terbiye edildiği oruç ibadeti sırasında hem nefis terbiye edilir hem de zihin maddi düşüncelerden arınır.