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Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:47 Son Güncelleme: 13.4.2021 13:49

? ve durumlar nelerdir? listesi

Orucu neler bozar? Orucu bozan şeyler ve durumlar nelerdir? Orucu bozan durumlar listesi

Orucun hangi durumlarda bozulacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili internette araştırma yapıyor. , her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da sorgulanıyor. İşte, Diyanet'in açıklamasıyla "?" sorusunun cevabı...

Orucu bozan durumlar nefis kontrolünün geçerli olduğu konularla ilgilidir. Yeme içme ve cinsi konulardan uzak durarak nefsi terbiye etmek orucun temel unsurudur. Oruç tutan vatandaşlar sahurdan iftara dek bu tip durumlardan uzak durur. Ancak vatandaşlar "Orucu bozan şeyler ve durumlar nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, orucunun sarsılmasını istemeyen vatandaşlar için "Orucu neler bozar?" sorusunun yanıtı...

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER? İŞTE ORUCU BOZABİLECEK DURUMLAR!

Pek çok vatandaş ilk oruç gününde Ramazan ayıyla ve oruçla ilgili bilgilerini tazelemer istiyor. Müslüman aleminin en çok merak ettiği konular arasında "Diş fırçalamak orucu bozar mı, sakız çiğnemez orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?" gibi sorular yer alıyor. Orucu bozan durumlar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Buna göre yeme-içme, cinsel ilişki, tütün kökenli dumanlı maddeler ve uyuşturucular orucu bozmaktadır. Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

ORUCU BOZAN ŞEYLER LİSTESİ

  • Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir.
  • Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.
  • Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozar. Cinsel ilişkiye girmeden uyku hali dışında bilerek boşalmak da orucu bozan durumlar içerisinde yer alır.
  • Herhangi bir dumanı bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.

ORUCU BOZAN ŞEYLER MADDELER HALİNDE

  • Kar ve yağmur damlasını yutmak orucu bozar.
  • Abdest sırasında suyu kasten yutmak da orucu bozar.
  • Kusunca oruç bozulur ve kaza edilir.
  • Unutarak yiyip içen kişinin orucu bozulmaz. Ancak bozuldu zannederek yiyip içmek bozar.
  • Sahurda vakit geçtikten sonra yemek içmek, iftarda orucu erken açmak yine orucu bozan şeyler ve durumlar arasında yer alır.
  • "Orucu neler bozar?" sorusuna verilecek bir diğer yanıt ise besin değeri olmayan kağıt, kumaş, pamuk gibi cisimleri bilerek ve isteyerek yutmaktır. Orucu bozan durumlar kısaca iradeye bağlıdır. Kasıtlı yapılan hareketler orucu bozar ve kefaret gerektirir. Ancak istemeden gerçekleşen durumlarda oruç bozulmaz ya da yalnızca kaza edilir.
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Orucu neler bozar? Orucu bozan şeyler ve durumlar nelerdir? Orucu bozan durumlar listesi
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