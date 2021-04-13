Orucu neler bozar? Orucu bozan şeyler ve durumlar nelerdir? Orucu bozan durumlar listesi

Orucu bozan durumlar nefis kontrolünün geçerli olduğu konularla ilgilidir. Yeme içme ve cinsi konulardan uzak durarak nefsi terbiye etmek orucun temel unsurudur. Oruç tutan vatandaşlar sahurdan iftara dek bu tip durumlardan uzak durur. Ancak vatandaşlar "Orucu bozan şeyler ve durumlar nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, orucunun sarsılmasını istemeyen vatandaşlar için "Orucu neler bozar?" sorusunun yanıtı...

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER? İŞTE ORUCU BOZABİLECEK DURUMLAR!

Pek çok vatandaş ilk oruç gününde Ramazan ayıyla ve oruçla ilgili bilgilerini tazelemer istiyor. Müslüman aleminin en çok merak ettiği konular arasında "Diş fırçalamak orucu bozar mı, sakız çiğnemez orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?" gibi sorular yer alıyor. Orucu bozan durumlar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Buna göre yeme-içme, cinsel ilişki, tütün kökenli dumanlı maddeler ve uyuşturucular orucu bozmaktadır. Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.