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Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:46

’de bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

İHA
Osmaniye’de bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

’de polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada bin 280 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde bandrolsüz sigara bulunduğu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde yapılan aramada bin 280 adet gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılık, haksız kazanç, vergi kaybının önlenmesi ve kanunlara aykırı her türlü iş ve eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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Osmaniye’de bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
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