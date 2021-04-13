Otelin terasında mesafesiz eğlendiler! İki eğlence mekanında 59 kişiye 204 bin liralık ceza!

İstanbul Beyoğlu'nda 1'i otel terası olmak üzere iki eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarına uymayan ve eğlenen 59 kişiye 204 bin 671 lira para cezası kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Beyoğlu Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi üzerinde "Otel" olarak faaliyet yürütülen bir adresi denetledi. Otelin teras kısmında yapılan kontrollerde; içeride 27 kişinin bulunduğu ve söz konusu kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. 27 kişiye toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası kesildi.

Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki bir başka eğlence mekanında da yine sosyal mesafe kurallarına uymayan 32 kişiye 111 bin sekiz lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yeri Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İki adreste 59 kişiye 204 bin 671 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.