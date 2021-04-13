Pandemi sürecine kitap bağışıyla katkı

Annesinin kanser olmasının ardından çıktığı farkındalık yolculuğunda Kanatsız Melekler kitabı ile yazarlık hayatına başladığını belirten yazar Sabahat Şahin; "İlk kitabım Kanatsız Melekler ismini verdiğim kitabımda, kanser ve onun getirdiği olumsuzlukları sadece sağlık çalışanlarının çözemeyeceğini, bununla birlikte ailenin ve evlat olma bilincinin de üstünde yoğunlaşarak yazdığım gerçek hayat hikayesi olan bir kitap. Bu kitapta yaşanan olaylar tamamen gerçek ve kendi yaşadığım olaylardır. Ayrıca "Asırlık Sevda" bu kitabımda da dedemden dinlediğim Türkiye'nin ilk Türk uçağını yapan Nuri Demirağ'ın yaşadıklarını anlattığım kitabımdır." dedi.

YAZARLARINDAN TAŞIN ALTINA ELLERİNİ KOYMASI GEREKİR

Yazar Şahin, pandemi sürecinin etkisiyle durağanlaşan imza etkinliklerini bağışlarıyla sürdürdüğünü belirterek; "Kitaplarımı özellikle Kanatsız Melekleri hastanelerin onkoloji servisleri, okul kütüphaneleri ve birçok derneğe binlerce kitap bağışladım. Bundaki amacım Türk halkının evde kaldıkları günde hem kitap okuma alışkanlıklarını edinmesi hem de ekonomik daralmanın ülke genelindeki kitap satışlarında da kendisini oldukça hissettirdiğini bu günlerde kitap bağışı yaparak elimi taşının altına koymak istedim." şeklinde konuştu.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK SOYDAŞLARIMIZIN KÜLTÜRÜMÜZDEN KOPMAMASI GEREKİR

Türk'ün sınır tanımayan zekası ve çalışma azmini yurt dışında yaşayan özellikle genç nesillere unutturmamak gerektiğini belirten yazar Şahin, "Daha sağlıklı, daha güvenli, daha müreffeh bir ömür için hepimizin fark etmesi gereken şey, bunun için var gücümüzle çalışmamız gerektiğidir. İşte burada bize de büyük bir sorumluluk düşüyor."

İSVİÇRE'DE YAŞAYAN TÜRKLERE KİTAP BAĞIŞI

Şahin "Bir gün internette İsviçre'de Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) bir söyleşisini izlerken, oradaki Türkler için özellikle gençlerimizin kültürümüzü ve Türkçemizi unutmamaları için Türkiye'den kitap bağışlanmasını beklendiğinin belirtilmesi üzerine hemen İTT'nin Başkanı Şeref Yıldız ile irtibata geçip, kitaplarımı da bağış yapacağımı belirttim. Çok mutlu oldu. Kendi payına düşen sorumluluk bilinciyle, Almanya'dan sonra İsviçre'ye de kitaplarımı göndereceğim. Oradaki gençlerimizin güzel dilimiz Türkçemiz ve kültürümüzü unutmamaları için benimde bir katkım olduğu için çok mutluyum. Benden sonra da diğer yazar arkadaşlarımız da aynı duyarlılığı gösterirler. Bu ay içinde Basel kentine kitaplarımızı göndereceğiz. Böyle ulvi bir çalışma yapan İTT (İsviçre'deki Türk Toplulukları) başkanı Şeref Yıldız beye teşekkür ederim." dedi.