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Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:23 Son Güncelleme: 13.4.2021 09:25

? Diyanet bilgisi ile oruçluyken deodorant ve parfüm sıkmak orucu götürür mü?

Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi ile oruçluyken deodorant ve parfüm sıkmak orucu götürür mü?

Mübarek Ramazan ayı ile beraber orucu bozan ve bozmayan şeyler de merak konusu oldu. Bunların başında, oruçluyken parfüm sıkmak ve deodrant sıkmak konusu geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama gelirken ve oruçluyken deodorant, parfüm sıkılırsa oruç gider mi sorularına açıklık getirildi.

Orucu bozan ve bozmayan şeyler, Mübarek Ramazan ayı ile beraber yeniden gündem konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama geldi. Diyanet'in açıklaması ile birlikte, parfüm orucu bozar mı ve oruçlu iken deodorant, parfüm sıkılırsa oruç gider mi soruları da netlik kazandı. Bilindiği gibi, farz olan oruç ibadeti sırasında bazı durumlar orucu bozabildiği gibi, bazıları ise bozmuyor. Peki, parfüm orucu bozar mı, deodorant ya da parfüm sıkılırsa oruç gider mi? İşte, Diyanet'in oruçluyken parfüm sıkılabilir mi açıklaması

PARFÜM SIKMAK ORUCU BOZAR MI ?

Mide ile doğrudan bir bağlantısı olmadığı için, koklanabilen şeyler orucu bozmuyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken sonu, özellikle parfümü sıkma aşamasında, taneciklerin hava veya rüzgar yolu ile ağıza kaçmaması. Eğer ki parfüme dair bir tanecik ağıza kaçar ise, oruç bozulmuş kabul ediliyor.

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ORUCU BOZAN ŞEYLER

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Parfüm sıkmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi ile oruçluyken deodorant ve parfüm sıkmak orucu götürür mü?
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