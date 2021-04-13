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Giriş Tarihi: 13.4.2021 20:44

Patlayıcı yüklü balon komandolar tarafından imha edildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Patlayıcı yüklü balon komandolar tarafından imha edildi

Irak sınırında yer ayan ’nin Çukurca ilçesindeki Zer Tepe Üs Bölgesi’ne saldırı amacıyla yaklaşan patlayıcı yüklü balon vurularak imha edildi.

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırında sıfır noktada yer alan yaklaşık 3 bin rakımlı Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan komandoların dikkati, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirmek istediği önemli bir terör saldırı girişimini önledi.

Karla kaplı Üs bölgesine yaklaşmakta olan uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü bir balon termal kameralarla tespit edildi. Bunun üzerine üs bölgesindeki komandolar, balonu hemen ateş altına aldı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, imha edilen balonun vurulma anlarını paylaştı.

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Patlayıcı yüklü balon komandolar tarafından imha edildi
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