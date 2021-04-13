Patlayıcı yüklü balon komandolar tarafından imha edildi

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırında sıfır noktada yer alan yaklaşık 3 bin rakımlı Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan komandoların dikkati, PKK'lı teröristlerin gerçekleştirmek istediği önemli bir terör saldırı girişimini önledi.

Karla kaplı Üs bölgesine yaklaşmakta olan uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü bir balon termal kameralarla tespit edildi. Bunun üzerine üs bölgesindeki komandolar, balonu hemen ateş altına aldı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, imha edilen balonun vurulma anlarını paylaştı.