Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:38

ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?

Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?

ayının başlaması ve vaka sayısındaki artış nedeniyle pek çok yeni önlem hayata geçirildi. Bu tedbirlerin ardından vatandşlar "Ramazan'da kafe ve restoranlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt aramya başladı. Son kabine toplantısında alınan yeni tedbir kararlarının ardından genelgesi yayımlandı ve tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı. Restoran ve kafelerin oturarak hizmet verip veremeyeceği de netlik kazanmış oldu. Buna göre, Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?

ayının başlaması ve vaka sayısındaki artış nedeniyle pek çok yeni önlem hayata geçirildi. Bu tedbirlerin ardından vatandşlar "Ramazan'da kafe ve restoranlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt aramya başladı. Son kabine toplantısında alınan yeni tedbir kararlarının ardından genelgesi yayımlandı ve tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı. Restoran ve kafelerin oturarak hizmet verip veremeyeceği de netlik kazanmış oldu. Buna göre, Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?

Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?

Güncel koronavirüs risk tablosu göz önüne alınarak kritik tablonun önüne geçmek için ülke genelinde yeni kararlar alındı. Kısıtlamalarla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelerin ayı boyunca paket servis ve gel-al hizmeti vereceğini duyurdu.

Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?

RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER

ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?

Sadece ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA