Ramazan ayının başlaması ve vaka sayısındaki artış nedeniyle pek çok yeni önlem hayata geçirildi. Bu tedbirlerin ardından vatandşlar "Ramazan'da kafe ve restoranlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt aramya başladı. Son kabine toplantısında alınan yeni tedbir kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı ve tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı. Restoran ve kafelerin oturarak hizmet verip veremeyeceği de netlik kazanmış oldu. Buna göre, Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?
Güncel koronavirüs risk tablosu göz önüne alınarak kritik tablonun önüne geçmek için ülke genelinde yeni kararlar alındı. Kısıtlamalarla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelerin ramazan ayı boyunca paket servis ve gel-al hizmeti vereceğini duyurdu.
RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER
Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.