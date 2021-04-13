Ramazan ayının başlaması ve vaka sayısındaki artış nedeniyle pek çok yeni önlem hayata geçirildi. Bu tedbirlerin ardından vatandşlar "Ramazan'da kafe ve restoranlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt aramya başladı. Son kabine toplantısında alınan yeni tedbir kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı ve tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı. Restoran ve kafelerin oturarak hizmet verip veremeyeceği de netlik kazanmış oldu. Buna göre, Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?

Ramazan ayının başlaması ve vaka sayısındaki artış nedeniyle pek çok yeni önlem hayata geçirildi. Bu tedbirlerin ardından vatandşlar "Ramazan'da kafe ve restoranlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt aramya başladı. Son kabine toplantısında alınan yeni tedbir kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı ve tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı. Restoran ve kafelerin oturarak hizmet verip veremeyeceği de netlik kazanmış oldu. Buna göre, Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapatılacak mı, paket servis devam edecek mi?