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Giriş Tarihi: 13.4.2021 20:43

Ramazan öncesi İstiklal Caddesindeki dilenciler toplandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ramazan öncesi İstiklal Caddesindeki dilenciler toplandı

zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde dilencilik yapanlara yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Vatandaşları taciz ederek para dilenen dilenciler zabıta ekipleri tarafından tek tek toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Serbest bırakılan dilenciler tekrar İstiklal Caddesine dönerek dilenmeye devam ettiler.

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni mesken tutan ve vatandaşları taciz ederek para dilenen dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

50 zabıta ekibinin katıldığı dev operasyonda, dilencilik yapan çok sayıda kişi Ramazan ayının ilk günü yakalanarak Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada cezai işlem uygulanan dilenciler daha sonra serbest bırakıldı. Zabıta tarafından yakalanıp para cezası ile cezalandırılan dilenciler yine serbest kaldıktan sonra İstiklal Caddesine dönerek dilenmelerine devam ettiler.

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Ramazan öncesi İstiklal Caddesindeki dilenciler toplandı
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