Ramazan öncesi İstiklal Caddesindeki dilenciler toplandı

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni mesken tutan ve vatandaşları taciz ederek para dilenen dilencilere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

50 zabıta ekibinin katıldığı dev operasyonda, dilencilik yapan çok sayıda kişi Ramazan ayının ilk günü yakalanarak Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada cezai işlem uygulanan dilenciler daha sonra serbest bırakıldı. Zabıta tarafından yakalanıp para cezası ile cezalandırılan dilenciler yine serbest kaldıktan sonra İstiklal Caddesine dönerek dilenmelerine devam ettiler.