Başkan Erdoğan açıkladı! Ramazan'da kafe lokanta restoranlar açık olacak mı, kafeler ve restoranlar kapandı mı?

Kafe ve restoranlar kapandı mı, açık mı olacak? Soruları milyonların gündemindeki yerini aldı. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Ramazan ayında uygulamaya geçecek olan kısıtlamaları bir bir duyururken milyonlar detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Kabine'de bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe tarzı yeme – içme işletmelerinin paket servise geçeceğini ifade etmişti. Bu noktada Ramazan'da kafe lokanta restoranlar açık olacak mı, kafeler ve restoranlar kapandı mı? Merak ediliyor.
RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER
Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.
Renk ayrımı olmaksızın restoranlar 19.00'a kadar açık
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile 07.00 ile 19.00 saatleri arasında, belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu tesisler kapalı olacak.
20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.
Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.
Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle:
"Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu,Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne,Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis,Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale,Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde,