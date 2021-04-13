Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan açıkladı! Ramazan'da kafe lokanta restoranlar açık olacak mı, kafeler ve restoranlar kapandı mı?

Giriş Tarihi: 13.4.2021 19:23 Son Güncelleme: 13.4.2021 19:23

Başkan Erdoğan açıkladı! Ramazan'da kafe lokanta restoranlar açık olacak mı, kafeler ve restoranlar kapandı mı?

Salgın sürecinde vakaların rekor seviyelere ulaşmasıyla beraber Ramazan ayında alınacak tedbir kararları geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında da duyurulmuş bunlardan biri de yeme – içme odaklı işletmelere uygulanmıştı. Bu noktada “Ramazan'da kafe lokanta restoranlar açık olacak mı, kafeler ve restoranlar kapandı mı?” sorusu oldu. Ramazan’ın ilk gününde bir ay boyunca uygulanacak olan bu kısıtlamaların detayları merak ediliyor. Ramazan'da kafe lokanta restoranlar açık olacak mı, kafeler ve restoranlar kapandı mı? İşte tüm detaylar…

Kafe ve restoranlar kapandı mı, açık mı olacak? Soruları milyonların gündemindeki yerini aldı. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Ramazan ayında uygulamaya geçecek olan kısıtlamaları bir bir duyururken milyonlar detayları araştırmaya başladı. Geçtiğimiz Kabine'de bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe tarzı yeme – içme işletmelerinin paket servise geçeceğini ifade etmişti. Bu noktada Ramazan'da kafe lokanta restoranlar açık olacak mı, kafeler ve restoranlar kapandı mı? Merak ediliyor.

RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER Ramazan ayının başladığı 13 Nisan Salı gününden itibaren ay boyunca, ülke genelinde, risk haritasına bakılmaksızın hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler yapılamayacak.