Ramazanda türbelere ziyaretçi akını

İstanbul'da, iz bırakmış padişahlara, hanedan mensuplarına, velilere, din adamlarına ve devlet büyüklerine ait türbeler, ramazan ayının manevi atmosferini kentte yaşamak isteyenler tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 117 türbenin bulunduğu kentte, en çok ziyaret edilen türbelerin başında, İstanbul kuşatması sırasında şehit olan, Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicretinden sonra evinde misafir olarak kaldığı sahabe Hazreti Halid Ebu Eyyub el-Ensari Türbesi geliyor.

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Mimar Sinan, Ebu Şeybe el-Hudri, İstanbul velilerinden Aziz Mahmud Hüdayi, Karaca Ahmed türbeleri de yoğun olarak ziyaret edilen türbeler arasında bulunuyor.

Hatırasına en çok hürmet edilen türbelerden Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul'un fethinden sonra tahta çıkan Osmanlı sultanlarının, padişahlık kılıcını kuşanma merasimlerinin yegane mekanı oldu.

EYÜP SULTAN TÜRBESİ EN ÇOK ZİYARET EDİLEN TÜRBELER ARASINDA YER ALIYOR

Eyüp Sultan Türbesi'nin tarihini, önemini, İstanbul'da ziyarete edilmesi gereken türbeleri arasında yer alıyor. İnsanlar Ramazan ayından önce ve başlaması ile birlikte Türbeleri ziyaret ederek dualar ediyorlar.

EBU EYYUB EL-ENSARİ KİMDİR?

Ebu Eyyub el-Ensari'nin Hz. Peygamber döneminde yaşamış, onu görmüş, onun özel iltifatına, duasına mazhar olmuş bir sahabedir. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri çok ilerlemiş yaşına rağmen, 668 yılındaki seferde İstanbul'a orduların hareket ettiğini öğrenince hiç tereddüt etmeden, İstanbul ordusu içinde yer alıyor ve buralara geliyor. Ordunun içinde Eyüp Sultan dışında da çok sahabe vardır. Ebu Eyyub el-Ensari hiç tereddüt etmeden ilerlemiş yaşına rağmen, at sırtında, binlerce kilometre uzaklıktaki yolu katederek buraya gelmiştir. Kuşatma devam ederken rahatsızlanır ve vefat edeceğini hisseder, kendisini komuta eden komuta heyetine der ki 'Burada vefat edeceğim. Sizin dünyanızdan bir şey istemiyorum. Vefat edince beni mümkün olduğunca surlara en yakın yere defnedin' diye vasiyette bulunur. Vefat edince cenaze namazı kılındıktan sonra buraya getirilip defnedilir. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'a girdiğinde, yaptığı ilk işlerden biri bu kutlu sahabenin mezarının yerini tespit ettirmek oluyor. Mezar tespit edilir edilmez, üzerine bir türbe ve buraya da bir külliye yapılıyor. Eyüp Sultan Külliyesi aslında İstanbul'da inşa edilen ilk sultan külliyesi olma vasfını taşır."