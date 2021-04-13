Reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Ramazan ayında Reflü hastalarının oruç tutmasında sakınca var mı?

Reflü hastaları mübarek ramazan ayıyla birlikte oruç tutmayla ilgili araştırmalara başladı. Reflü şikayeti olan fakat endoskopide bulgusu olmayan hastalar 'Eroziv olmayan reflülü hastalar' olarak adlandırılırken reflü ilaçlarıyla oruç tutma durumları olabiliyor. Reflü tanısı konmuş ve tedavi altındaki bazı hastaların oruç tutmak için uzman doktora danışmaları gerekir. Oruç ibadeti yerine getirilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Buna göre; reflüsü olanlar oruç tutabilir mi? Reflü orucu bozar mı? İşte detaylar…
Asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesine reflü denir. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen reflü hastalarının belli hususlara dikkat etmesi gerektiği biliniyor. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar reflü hastaları oruç tutabilir mi, reflü orucu bozar mı gibi sorulara yanıt ararken detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor.
Reflüsü olan vatandaşlar isterlerse oruç tutabilirlerken şikayetleri belirginse gastroenteroloji hekimine başvurmaları gerekir.
Endoskopide yemek borusunun alt ucunda aside bağlı hasarlanma olup olmadığına bakılıyor. Hasarlanma olduğunda eroziv reflü hastalığı deniliyor ve bu da dört evreye ayrılıyor. Evre D, en ağır reflü tipini, evre A ise en hafif reflü tipini ifade ediyor.
A tipi reflü hastaları oruç tutabilir. Diğer evrelerdeki reflü hastalarının oruç tutması halinde hastalıkları ilerleyebilir. Genelde bu kişilerin, sık aralıklarla ve az miktarda yemesi gerekir. Çok yerse reflü artıyor.
Reflü şikayeti olan fakat endoskopide bulgusu olmayan hastalar 'Eroziv olmayan reflülü hastalar' olarak adlandırılıyor. Bu gruptaki hastalar, reflü ilaçlarıyla oruç tutabiliyor.
Mideden yemek borusuna asit, safra, pankreas salgılarının kaçması sonucu mide ekşimesi,
Ağza acı ve ekşi su gelmesi,
Geğirme, bulantı, kusma, yutma zorluğu,
Boğazda takılma hissi,
Ses kısılması,
Göğüste yanma,
Öksürük,
Gece ortaya çıkan boğulma hissi
Diş çürükleri, ağız kokusu.