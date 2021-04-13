Sağlıklarına kavuşunca doğaya bırakıldılar

DKMP Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce yaralı bitkin halde bulunan Leylek (Ciconia Ciconia) ve Angut ( Tadoma ferriginea) tedavi ve bakımlarının ardından doğaya bırakıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Ekiplerimiz tarafından bir süre önce yaralı ve bitkin halde bulunan Leylek ile Angut'un eski sağlıklarına kavuşması için yoğun bir tedavi süreci başlatıldı. Tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Leylek ve Angut eski sağlıklarına kavuştu. Her iki kanatlı hayvanda Karaahmetli Tabiat Parkı'nda doğal yaşama bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.