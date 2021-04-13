Sahte içki davası başladı! Sanıklar ilk kez hakim karşısında!

Kartal'da Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümüyle başlatılan soruşturmada tutuklanan şüphelilerden 'Yer Fıstığı' adlı büfenin sahibi Güngör Güler, sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden Avukat Şahinoğlu'nu tanımadığını, 'Lord' marka dezenfektanı yüzey temizleyici olarak sattığını ileri sürerek, çok kötü koktuğu için sadece 20 litresini sattığını, geri kalan 280 litresini iade ettiğini anlatmıştı. Dezenfektanı büfeye satan Anıl Orkun İyikan ise bu ürünü etil alkol olarak değil, yüzey temizleyicisi olarak sattığını savunurken büfede çalışan adli kontrolle serbest bırakılan Yavuz Özcan ise ifadesinde dezenfektanı alıp kendi içki ve voktasını yapan kişilerin rahatsızlandıklarını duyduğunu itiraf etmişti.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDAYDI

Olayda adı geçen 3 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Güngör Güler cezaevinden getirilirken tutuksuz sanıklar Anıl Orkun İyikan, Yavuz Özcan, müşteki Derya Şahinoğlu ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'DEZENFEKTAN AMAÇLI SATIN ALDIM'

Duruşmadaki savunmasında sanık Güngör Güler 18 yıllık esnaf olduğunu ve suç tarihinde tatilde olduğunu söyleyerek 'Benim etil alkol satma ruhsatım da vardır ve bu maddelerden iş yerimde de bulunmaktadır. Alkol bazlı temizleyicileri iş yerimde dezenfektan olarak satmak amacıyla yaklaşık 280-300 litre arasında sanık Anıl Orkun İyikan'dan fatura karşılığında aldım.' dedi. Ürünler kötü koktuğu için bir kısmını iade ettiğini söyleyen sanık Güler, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

'KİMSEYE KAÇAK İÇKİ SATMADIM'

Sanık Yavuz Özcan ise 'Ben Güngör'ün iş yerinde sürekli ve daimi çalışan birisi değilim. Normalde aktarda çalışmaktayım. Sadece Güngör başka bir yerde ya da rahatsız olduğu zaman onun talebine binaen iş yerine gelmekteyim ve günlük olarak çalışmaktayım. Çalıştığım süre zarfında da kimseye herhangi bir şekilde bandrolsüz bir ürün ya da kaçak bir içki satışı yapmadım.' ifadelerini kullandı.

'DEZENFEKTAN OLDUĞUNU BELİRTTİM'

Sanık Anıl Orkun İyikan ise savunmasında, 'Söz konusu ürünleri Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı üretim yapan bir firmadan fatura karşılığında alıp sanık Güngör'e fatura karşılığında sattım. Bu ürünleri satarken de söz konusu ürünlerin dezenfektan olduğunu söyledim.' şeklinde konuştu.

'GÜNGÖR'ÜN TARİFİYLE YAPMAYA BAŞLADI'

Hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun eşi müşteki Derya Şahinoğlu, 'Eşim son 1 buçuk 2 yıldır sanık Güngör'ün iş yerinden alışveriş yapardı. İlk başlarda yapılmış bir şekilde söz konusu ürünü getirip evde içiyordu. Nasıl yapılacağını bilmiyordu. Sonra Güngör'ün tarifi ile bu ürünleri kendisi evde yapmaya başladı.' dedi.

SAHTE İÇKİ HABERLERİNİ GÖRE GÖRE..

Müşteki sözlerine 'Eve geldiğinde eşim alkol yapıyordu ve içiyordu. Ertesi gün eşim sürekli olarak uyumak istedi. Ben ve eşim sürekli mideden kaynaklanan rahatsızlığı olduğunu düşündük. Kendisi de 'soğuk içtiğim için belki midemi üşüttüm' dedi. Akşam televizyonda sahte içkiye ilişkin haberler vardı. Bunu da birlikte izledik. Eşime 'böyle şeyleri alıyorsun sonra sana bir şey olacak, böyle şeyler alma' dedim. Bunun üzerine bana tahminimce Güngör'ü kast ederek, 'çok iyi çocuk bana bir yanlış yapmaz, içeriği aynıymış, fiyatı daha ucuzmuş' şeklinde devam etti.

GÖRME YETİLERİNİ KAYBETMİŞLER

Duruşmada aynı iş yerinden alışveriş yapan Dursun Cemal Ş. tanık olarak dinlendi. Tanık Dursun Cemal Ş., 'Yaklaşık 5-6 ay önce etil alkol almak için gittim. Normalde orada cam şişede alkol alıyordum. Ancak o günkü kişi bana başka bir ürün önerdi. Ben de onun söylediği ürünü alarak kullandım. Sonra gözlerim görme yetisini kaybettim. Alışveriş yaptığım kişinin sesini de hatırlamıyorum. Tanımam mümkün değildir.' şeklinde konuştu. Diğer tanık da söz konusu ürünü içtikten sonra görme yetisini kaybettiğini söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.