Saldırgandan akıl almaz tehditler: Güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balat mahallesinde 9 blok 288 haneden oluşan ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı lüks bir sitede gergin günler yaşanıyor.

Sitede oturan Mesut A, küçük yeğeninin site içerisinden kaybolduğunu söyledi. Sitenin güvenlik görevlisi Murat A'ya yeğenini görüp görmediğini soran Mesut A, aniden görevliye saldırmaya başladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan darp olayında yüzünden ve kafasından yaralanan Murat A, önce hastaneye daha sonra da polise başvurdu. Darp raporu alarak saldırgandan davacı olan Murat A, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Bursa'da site güvenliğine tekme tokat dayak kamerada

"HERKESİ ÖLDÜRÜRÜM"

Olayların, sitede oturanlardan birinin bir çocuğun kaybolduğunu söylemesiyle başladığını ifade eden Murat A, "Çocuğun dışarıya çıkmadığını söyledim. Kendilerinin, site içerisinde yürüyüş yolunda ve site içerisinde çocuğu aramalarını benim de kamera görüntülerine bakacağımı söyledim. Daha sonra dayısı olduğunu söyleyen saldırgan şahıs geldi. Ona durumu anlatırken ne olduğunu anlayamadan saldırdı. Saldırırken de, Seni de, sülaleni de bu sitedeki herkesi de öldürürüm. dedi ve saldırmaya devam etti." dedi.

SİTEDE İMZA TOPLANIYOR

Diğer yandan 288 haneli ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sitenin neredeyse tamamının bu kişi ve yakınlarından şikayetçi oldukları belirtilirken, site yönetiminin tüm sakinlerden imza topladığı ve saldırgan şahısları siteden attıracakları öğrenildi.Sitede yaşayan iki küçük çocuğun kaybolması iddiasıyla başlayan gergin anlarda yeğenlerini aradığını iddia eden Mesut K, sitenin güvenlik görevlisine çocukları görüp görmediğini sordu. Çocukları görmediklerini söyleyen güvenlik görevlilerinden Murat K'ya öfkelenen ve dışarıya çağıran Mesut K, bir anda Murat K'yı darp etmeye başladı. Görevliyi öldüresiye döven saldırgan Mesut K, daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kanlar içinde kalan Murat K. ise hastaneye giderek darp raporu aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hastanede darp raporu alan Güvenlik görevlisi Murat K, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunurken, uzun süredir sitede agresif hareketleri ve küfürlü konuşmalarıyla huzur bırakmadığı iddia edilen Mesut K ve yakınlarının siteden atılması için imza toplandığı öğrenildi.

Bursa'da site güvenliğine tekme tokat dayak kamerada