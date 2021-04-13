Sanayi cinayetinin zanlıları iki kardeş tutuklandı

Niğde'de demir ustası Bilal Duyar'ı (33) işyerinde silahla öldüren zanlı ile ağabeyi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından K.A. ve O.A kardeşler Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.

DUYAR'A ATEŞ ETTİ

Eski sanayi sitesinde gelen olayda demir ustası Bilal Duyar'ın iş yerine gelen K.A. ve kardeşi O.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. tabancayla Duyar'a ateş etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Duyar boynundan yaralanırken, K.A. ve kardeşi O.A. Olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Olay yerine gelen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilal Duyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan iki kardeş polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.