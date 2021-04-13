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Giriş Tarihi: 13.4.2021 23:34

Sanayi cinayetinin zanlıları iki kardeş tutuklandı

HAYRETTİN YENEL
Sanayi cinayetinin zanlıları iki kardeş tutuklandı

'de dün meydana gelen silahla adam öldürme olayının zanlıları iki kardeş, polisin sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Niğde'de demir ustası Bilal Duyar'ı (33) işyerinde silahla öldüren zanlı ile ağabeyi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından K.A. ve O.A kardeşler Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.

DUYAR'A ATEŞ ETTİ

Eski sanayi sitesinde gelen olayda demir ustası Bilal Duyar'ın iş yerine gelen K.A. ve kardeşi O.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.A. tabancayla Duyar'a ateş etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Duyar boynundan yaralanırken, K.A. ve kardeşi O.A. Olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Olay yerine gelen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilal Duyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan iki kardeş polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sanayi cinayetinin zanlıları iki kardeş tutuklandı
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