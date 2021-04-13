Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber Şanlıurfa iftar vakti saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınlanırken kendi illerinde yaşayan vatandaşlar Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. İlk oruçlarını bugün tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getireceklerken Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesi ile Şanlıurfa İmsakiyesi 2021, Şanlıurfa iftar saatleri ve İstanbul sahur saatleri de duyuruldu. İşte Ramazan İmsakiye 2021 ile Şanlıurfa iftar saati ve iftar saatleri!
Oruç ibadetini idrak edip iftar saatini bekleyen Şanlıurfalılar için iftar vakti saati belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve saatleri detayları şöyle;
Şanlıurfa'da ilk iftar 19:04'te idrak edilecek. Şanlıurfa'nın 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Diyanet'ten yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile Şanlıurfa iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.
Şanlıurfa iftar vakti: 19:04
Şanlıurfa iftar vakti bilgilerine 30 günlük tam liste halinde ulaşmak için Şanlıurfa İftar Vakti linkine tıklayınız.
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
"Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"
"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi