İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı içine girerken Şanlıurfa iftar vakti ve saati de belli oldu. Oruç ibadetinin ilk gününde sahura kalkan binlerce mümin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri bilgisine bakmaya başladı. Akşam ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarını açacak olan vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Türkiye'nin en kalabalık sekizinci şehri olan Şanlıurfa iftar saati bilgilerine aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz. Buna göre; Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri ile ilgili detaylar…

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber Şanlıurfa iftar vakti saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınlanırken kendi illerinde yaşayan vatandaşlar Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. İlk oruçlarını bugün tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getireceklerken Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesi ile Şanlıurfa İmsakiyesi 2021, Şanlıurfa iftar saatleri ve İstanbul sahur saatleri de duyuruldu. İşte Ramazan İmsakiye 2021 ile Şanlıurfa iftar saati ve iftar saatleri!

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini idrak edip iftar saatini bekleyen Şanlıurfalılar için iftar vakti saati belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve saatleri detayları şöyle;