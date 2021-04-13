Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
Giriş Tarihi: 13.4.2021 11:48 Son Güncelleme: 13.4.2021 11:53

iftar vakti saat kaçta? iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı içine girerken iftar vakti ve saati de belli oldu. Oruç ibadetinin ilk gününde sahura kalkan binlerce mümin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri bilgisine bakmaya başladı. Akşam ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarını açacak olan vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Türkiye'nin en kalabalık sekizinci şehri olan bilgilerine aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz. Buna göre; saat kaçta? iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri ile ilgili detaylar…

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar vakti saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınlanırken kendi illerinde yaşayan vatandaşlar saat kaçta? iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. İlk oruçlarını bugün tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getireceklerken ile Şanlıurfa İmsakiyesi 2021, Şanlıurfa iftar saatleri ve İstanbul sahur saatleri de duyuruldu. İşte Ramazan İmsakiye 2021 ile ve iftar saatleri!

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini idrak edip iftar saatini bekleyen Şanlıurfalılar için iftar vakti saati belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve saatleri detayları şöyle;

Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

'da ilk iftar 19:04'te idrak edilecek. Şanlıurfa'nın 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İFTAR SAATLERİ RAMAZAN 2021 İMSAKİYE

Diyanet'ten yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

13 NİSAN ŞANLIURFA İFTAR SAATİ

Şanlıurfa iftar vakti: 19:04

bilgilerine 30 günlük tam liste halinde ulaşmak için Şanlıurfa İftar Vakti linkine tıklayınız.

Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

İFTAR DUASI NEDİR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Şanlıurfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA