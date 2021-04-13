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Giriş Tarihi: 13.4.2021 14:07

iftar vakti saat kaçta? Urfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Urfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte ilk sahur idrak edildi. Ramazanın ilk günü itibarıyla oruç ibadeti yerine getirilirken, tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesinde yer alan iftar saatleri merak konusu. Sahura uyanıp oruç ibadetini yerine getirenler için iftar vakti saat kaçta sorusunun cevabı Ramazan 2021 imsakiyesinde yer alıyor. Urfa iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

İslam aleminin büyük bir heyecanla karşılaştığı Ramazan ayında Müslümanlar, kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Geçen yıl olduğu gibi koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçecek olan Ramazan 2021 için il il imsakiye bilgileri, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İmsakiyede, Şanlıurfa iftar saatleri ve sahur saatleri ile 30 günlük imsakiye bilgisi yer alıyor. Şanlıurfa'da bugün iftar saat kaçta?

ŞANLIURFA İFTAR SAATLERİ 2021

Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Şanlıurfa iftar saati ve sahur vakti şöyle;

Şanlıurfa'da ilk imsak 4:22'de idrak edildi. İlk iftar için ezan 10:04'te okunacak. Şanlıurfa'nın 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ŞANLIURFA İMSAKİYE 2021

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Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Urfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
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