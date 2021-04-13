Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta? Urfa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

İslam aleminin büyük bir heyecanla karşılaştığı Ramazan ayında Müslümanlar, kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Geçen yıl olduğu gibi koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçecek olan Ramazan 2021 için il il imsakiye bilgileri, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İmsakiyede, Şanlıurfa iftar saatleri ve sahur saatleri ile 30 günlük imsakiye bilgisi yer alıyor. Şanlıurfa'da bugün iftar saat kaçta?
ŞANLIURFA İFTAR SAATLERİ 2021
Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Şanlıurfa iftar saati ve sahur vakti şöyle;
Şanlıurfa'da ilk imsak 4:22'de idrak edildi. İlk iftar için ezan 10:04'te okunacak. Şanlıurfa'nın 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.