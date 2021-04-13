Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da kamyon devrildi: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:06

'da kamyon devrildi: 1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da kamyon devrildi: 1 yaralı

- Suruç yolunda yem yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Meydan gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Suruç yolu Payamlı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyon seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Hayvan yemi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası devrilen kamyonda bulunan yemler yola savrulurken, trafikte de aksamalar yaşandı.

Devrilen kamyon çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra yol tekrardan trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da kamyon devrildi: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA