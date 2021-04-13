Şanlıurfa'da kamyon devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa- Suruç yolu Payamlı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyon seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Hayvan yemi taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası devrilen kamyonda bulunan yemler yola savrulurken, trafikte de aksamalar yaşandı.

Devrilen kamyon çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra yol tekrardan trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.