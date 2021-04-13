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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:15

'de otomobil uçuruma yuvarlandı sürücü yaralı kurtarıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sarıyer Garipçe'de otomobil uçuruma yuvarlandı sürücü yaralı kurtarıldı

'de kontrolünü kaybeden bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu sürücü Emre Kurban'ı otomobilden çıkararak hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Garipçe'de dün saat 15.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içinde uçuruma yuvarlanan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu sürücü Emre Kurban'ı otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüEmre Kurban olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Sarıyer Garipçe'de otomobil uçuruma yuvarlandı sürücü yaralı kurtarıldı
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