Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Şehirler arası seyahat yasağı var mı?" sorusuna yanıt! Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi?

Şehirler arası seyahat yasağı binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Ramazan ayında ülke genelinde 2 hafta kısmi kapanma olacağı duyurulurken bu kapsamda konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar "Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitiyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği şehirler arası seyahat yasağına ilişkin detayları yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI, ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Hafta içi kısıtlama saatlerinin değiştirildiği ifade edilirken aynı zamanda kısıtlama saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası yasak getirildiği de bildirildi. Bu noktada çeşitli nedenlerle şehir dışına çıkması gereken vatandaşlar zorunlu haller gibi birçok konuda detayları araştırmaya başladı. Şimdi ise gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelgeye çevrildi.