Şehit savcı yarışmasında Gaziantep’e ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Mehmet Açıkgöz, Adalet Bakanlığının, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına "Bir Ömür Adalet Uğruna" temasıyla düzenlediği yarışmada "Çöl Ayetleri" adlı hikâyesi ile ikinci oldu. Açıkgöz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (GASKİ) görev yapan Mehmet Açıkgöz'ün katıldığı öykü ve deneme yarışmasında 623 öykü, 475 deneme olmak üzere bin 98 eser yer aldı. Doğan Hızlan, İbrahim Tenekeci, Leyla İpekçi, M. Fatih Andı ve Necip Tosun gibi çok kıymetli yazarların seçici kurulda yer aldığı yarışmada eserler dil, üslup, özgünlük bağlamında değerlendirildi.

Öykü dalında, Anayasa Mahkemesi Raportörü Akif Yıldırım 'Tuz Ekmek Hakkı' öyküsüyle birinci, Mehmet Açıkgöz 'Çöl Ayetleri' adlı eseriyle ikinci olurken Gül Altınok da 'Sınırda' başlıklı yazısıyla üçüncü sırada bulundu.

Deneme dalında ise 'Sorular mı İsabetli, Gözlem mi?' adlı yazısıyla Canan Olpak Koç birinci olurken Koç'u 'Adaleti Dert Edinmek' yazısıyla Nazım Taha Koçak ve 'İhtişamdan Taşan Hakikat' yazısıyla Aleyna Dilara Tosun takip etti.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği yarışmada dereceye girenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamında gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.