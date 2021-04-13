Şeker hastalığı çok ciddi bir hastalıktır ve mutlaka düzenli doktor kontrolü gerektirir. Ancak mübarek Ramazan ayının gelmesi birlikte diyabet hastalarının oruç ibadetini yerine getirmek istemesi durumundan ötürü şeker hastaları oruç tutabilir mi sorusunun yanıtı aranıyor. Bu noktada kişilerin doktorlarına danışıp uygun görülürse sürece devam edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Bu kapsamda; şeker hastaları oruç tutabilir mi, diyabet hastaları oruç tutabilir mi?
Oruç ibadetinde; herhangi bir yiyecek ve içecek alımının olmaması ve nefsin terbiye edilmesi gerekmektedir. Ancak şeker hastalarının belli aralıklarla yiyecek ve içecek tüketmeleri sağlıkları ve tedavileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, şeker hastası olup da oruç tutmak isteyenler; şeker hastaları oruç tutabilir mi sorusuna yanıt arıyor.
Detaylar şu şekilde;
Diyabet Hastaları Oruç Tutabilir mi?
Şeker hastalığı gibi kronik hastalıklara sahip kişilerin dini vecibelerini yerine getirmede karşılaşacağı riskler ve bu risklerin ibadetlerini yapmaya engel olup olmayacağı doktorlara ve din görevlilerine sıkça sorulur. Bu sorular en çok da ramazan orucu nedeniyle gündeme gelir. Öncelikle söylemek gerekir ki bu konuda genellemeler yapıp net sınırlar çizmek zordur. Tıbbın bilinen deyimi "hastalık yoktur, hasta vardır" kuralınca diyabetik bir hastanın oruç tutması; hastalığın seviyesine, seyrine, komplikasyonlarına, eşlik eden hipertansiyon, kalp damar hastalığı veya geçirilmiş bir rahatsızlığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
İNSÜLİN HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Diyabetik hastalar oruç tutma kararı öncesinde mutlaka kendisini takip eden hekime danışmalı gerekiyor.
Aralıklı aç kalmanın insülin direncine iyi geldiği belirtiliyor. Bu direnç, kan şekeri seviyesini dengede tutuyor. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre tip 2 diyabeti olan üç hastanın bu yolla kilo verdikten sonra insülin almasına gerek kalmadı. Bir diyabetli oruç tutmayı istiyorsa asla sahuru atlamamalıdır.
UZMANLAR, ORUÇ AÇISINDAN DİYABETİ ÜÇ AYRI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİYOR
1. Grup: İnsülin direnci veya gizli şekeri olanlar ya da Tip 2 diyabet tanısı yeni konulmuş ama henüz şeker düşürücü ilaç kullanmayan diyabetliler bu grupta değerlendiriliyor. Bu gruba giren diyabetliler, hekim kontrolünde olmak kaydıyla eğer arzu ediyorlarsa oruç tutabilirler. Bu kişiler oruç süresince kan şekeri takibi ve beslenme programına devam etmelidir.
2. Grup: Tip 2 (ileri yaşta ortaya çıkan) diyabeti olan ve diyabete bağlı herhangi bir organ hasarı henüz bulunmayan, şeker düşürücü haplarla ya da bazal insülinle diyabeti kontrol altında olan diyabetliler bu kategoriye giriyor.
Uzmanlar kurulu kararına göre bu gruba giren diyabetlilere oruç tutması önerilmez, dini olarak da hastalığı nedeniyle oruç tutması caiz değildir. Ama hasta oruç tutmayı arzu ediyorsa mutlaka doktor kontrolü altında ve çok sık kan şekeri kontrolü altında tutulmalı.
3. Grup: Tip 1 (genç yaşta diyabeti olan ve insüline bağımlı) diyabetliler, Tip 2 diyabetin ileri döneminde olan, çoklu doz insülin kullanan, kan şeker kontrolü güç, gün içinde ani şeker düşmesi ve yükselmesi olan değişken seyirli diyabetliler ve diyabete bağlı organ hasarı olan hastalar bu grupta kabul ediliyor.
Bu gruptaki hastalara oruç tutması kesinlikle önerilmez, yaşamsal risk vardır ve ileri derecede hastalığı olduğu için dinen caiz değildir. Ramazan süresince tedavisini düzenli olarak sürdürmeli, beslenme planını uygulamalıdır.