Serum orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken iğne yaptırmak ve serum taktırmak orucu bozar mı?

Orucu bozan ve bozmayan şeyler, Mübarek Ramazan ayı ile beraber yeniden gündem konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama geldi. Diyanet'in açıklaması ile birlikte, serum orucu bozar mı ve oruçlu iğne yaptırmak, serum almak orucu götürür mü soruları da netlik kazandı. Bilindiği gibi, farz olan oruç ibadeti sırasında bazı durumlar orucu bozabildiği gibi, bazıları ise bozmuyor. Peki, serum orucu bozar mı, iğne yaptırmak ya da serum almak orucu bozar mı? İşte, Diyanet'in oruçluyken serum taktırılabilir mi açıklaması