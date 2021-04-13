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Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:27 Son Güncelleme: 13.4.2021 09:35

ile iftar vakti ve sahur saatleri! Sivas'ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? 2021 Sivas Ramazan İmsakiyesi!

Sivas İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! Sivas'ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? 2021 Sivas Ramazan İmsakiyesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Sivas’ta iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Sivas sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Ramazan İmsakiyesi ile 2021 Sivas iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile Sivas iftar saatleri ve sahur vakti!

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Sivas'ta iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Sivas'ta sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Sivas Ramazan İmsakiyesi ile Sivas iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

SİVAS İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Sivas Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Sivas iftar saati ve sahur vakti şöyle;

Sivas'ta ilk imsak 4:22, iftar 19:14'te idrak edilecek. Sivas'ın 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SİVAS İMSAKİYE 2021

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Sivas İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! Sivas'ta iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? 2021 Sivas Ramazan İmsakiyesi!
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