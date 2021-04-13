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Giriş Tarihi: 14.4.2021 03:49

'ta hasta yakınları dehşet saçtı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas'ta hasta yakınları dehşet saçtı

Numune Hastanesi'nde güvenlik görevlileri bir hastanın 8 yakınını kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarınca acil servis karıştı. Önce özel güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları daha sonra acil servise zarar verdi. Saldırı sonrası hastaneye gelen Sivas Valisi Salih Ayhan; "Olayın takipçisi olacağım, hesabı sorulacak" dedi

Sivas'ta rahatsızlanınca Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 43 yaşındaki Y.Ö adlı hastanın 2'si kadın 8 yakını acilde beklemeye başladı. Güvenlik görevlileri ise hasta yakınlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık oluşturmamaları yönünde uyardı.

ÖNCE ÖZEL GÜVENLİĞE SONRA ACİL SERVİSE SALDIRDILAR

Özel güvenliğin uyarısı üzerine çılgına dönene hasta yakınları güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra 6 güvenlik görevlisine saldıran hasta yakınları daha sonra acil serviste bulunan malzeme ve eşyaları kırdı. Hastanenin güvenlik kameralarına an be an yansıyan olay polisin gelmesiyle son buldu. Polis 8 hasta yakınını gözaltına alarak emniyete götürdü.



VALİ AYHAN: HESABI SORULACAK

Yaşanan saldırının ardından Numune Hastanesine gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, saldırıya uğrayan güvenlik görevlilerini ziyaret etti. Burada konuşan Vali Ayhan; "Sivas Numune Hastanesinde tedavisi yapılan hastanın yakınları, sağlıkçılarımıza ve güvenlikçi personelimize şiddet uygulamış, acil serviste maddi zarara sebebiyet vermişlerdir. Taşkınlığın failleri gözaltına alınarak, konu adli makamlara intikal etmiştir.Bu çirkin saldırı tasvip etmek mümkün değil. Bu kişiler kamu malına verdikleri zararı ödeyecekler. Sağlıkçılarımız 1 yıldır canla başla hizmet ediyorlar ve bu saldırıyı hak etmiyorlar. Yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Bunun hesabı sorulacak. Takipçisi olacağım" diye konuştu.

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Sivas'ta hasta yakınları dehşet saçtı
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