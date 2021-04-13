SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk bir hafta önce açmıştı! Masal Evi'nde korkutan yangın...

Her yeri duman kapladı. Allah'tan çocuklar yoktu" dedi. Sivas Valisi Salih Ayhan'a da yangın anını anlatan Kara, "Yangın tüpünü aldım, yukarı koştum ama her yer dumandı. Sim siyah duman oldu. Birkaç patlama oldu, elektrikler kapandı" diye konuştu.