SON DAKİKA: Bursa'da menemene uyku ilacı attı! 1 kilo altını alıp sırra kadem bastı

Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geldiği gün otogardan aldık. Konuşkan birisiydi. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Sürekli evin en sakin zamanlarını soruyordu. Anneanneme yakın ilgi gösterip mal varlığını sorguluyordu. Hep onun derdindeydi. 'Altınınız var mı? Para var mı? Fakir misiniz?' gibi sorular soruyordu. Bizden bilgi almak amacıyla hepimize sorular soruyordu" dedi.